Calciomercato Roma, la Juve è già un ricordo: patto col Diavolo

Ecco le ultime su un obiettivo di pregio condiviso da Roma e Milan per la sessione estiva del calciomercato.

La feroce lotta per la conquista del miglior calciatore al prezzo più basso prosegue imperterrita nella massima lega italiana, dove è in atto una vera e propria rivoluzione degli organici di tutte quelle società che non hanno alcuna intenzione di veder nuovamente la corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi dominare dall’inizio alla fine la classifica.

Milan, Juventus, Roma, Lazio e Napoli sono impegnate in un profondo restyling degli organici, che passerà inevitabilmente dalle richieste dei nuovi allenatori sbarcati sulle panchine.

Difatti, tutti i club sopracitati hanno sostituito i propri tecnici, nel vigoroso tentativo di ripartire da una nuova proposta di gioco e, quindi, da un nuovo gruppo. La sessione estiva di calciomercato, dunque, vede diversi club del bel paese a contendersi i medesimi calciatori, dato che questa volta la domanda sembra superare l’offerta. Ecco che, in tal senso, emerge un nuovo duello interno alla Serie A per uno dei calciatori più chiacchierati delle scorse settimane.

Roma e Milan ancora su Rabiot

Nelle scorse ore è giunto anche sui canali ufficiale della Juventus l’addio ufficiale ad Adrien Rabiot, a cui Cristiano Giuntoli, nel corso di una conferenza stampa, ha augurato “un felice futuro professionale e non”. La figura del centrocampista francese sembrerebbe coincidere con particolare precisione a quanto ricercato da Daniele De Rossi per il proprio centrocampo, poiché dotato sia di una considerevole stazza, che di un’apprezzabile capacità palla al piede.

Con l’approdo di Enzo Le Fée in terra capitolina – elemento in grado di garantire agilità tra le linee, sacrificio in fase di copertura e qualità in fase di impostazione – a DDR occorre ancora un centrocampista propenso all’inserimento, ovvero quel lavoro che Rabiot ha svolto con efficacia con la Vecchia Signora.

Secondo quanto riportato da fichajes.net, le qualità sopracitate avrebbero attirato in particolare cinque club europei: Manchester United, Liverpool, Bayern Monaco, Milan e Roma. Queste ultime avrebbero dunque ingaggiato un duello a distanza, anche se, per ora, sia i giallorossi che i diavoli sembrerebbero più concentrati sulla fase offensiva.

Da una parte abbiamo un Milan particolarmente occupato nella trattativa per portare Niclas Füllkrug tra le fila rossonere; dall’altra ecco la Roma oramai impegnata a tempo pieno nel tentativo di vincere la concorrenza del Leicester per il fantasista classe 2003 che risponde al nome di Matias Soule. Nel caso di Rabiot si tratterebbe di un affare a parametro zero, a cui tuttavia si dovrebbero sommare gli esosi costi del salario.