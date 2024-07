Dalla Roma al Milan: Simeone cambia il destino del bomber

L’Atletico Madrid di Diego Simeone, di fatto, potrebbe cambiare nelle prossime ore il destino di un calciatore importante.

La Roma ha disputato in settimana la prima amichevole del suo precampionato, ovvero quella disputata mercoledì scorso a Trigoria contro il Latina. I giallorossi hanno vinto 6-1, ma per i calciatori giallorossi è stata solo una ‘sgambata’. Anche perché Daniele De Rossi aveva davvero pochi giocatori della prima squadra a sua disposizione.

Molti calciatori impegnati all’ultimo Europeo ed all’ultima Copa America, di fatto, torneranno tra le fila del gruppo guidato da Daniele De Rossi. La Roma è ora attesa dall’amichevole di lunedì prossimo contro gli slovacchi del FC Kosice, ma la luce dei riflettori è tutta per le trattative in cui è coinvolto Florent Ghisolfi.

Il nuovo direttore sportivo giallorosso è infatti sulle tracce di diversi calciatori, tra cui quello che sembra essere più vicino alla Roma è sicuramente Matias Soulé. L’argentino, di fatto, ha rifiutato l’offerta del Leicester, considerando che la sua intenzione è quella per giocare per Daniele De Rossi. In attesa di conoscere qualche aggiornamento sull’ex Frosinone, però, in casa capitolina ci sono delle novità che riguardano il calciomercato in uscita.

Calciomercato Roma, l’Atletico Madrid su Fullkrug: il Milan potrebbe tornare su Abraham

Come riportato dal quotidiano sportivo spagnolo ‘AS’, infatti, l’Atletico Madrid ha messo gli occhi su Niclas Fullkrug. Quest’ultimo, di fatto, avrebbe l’intenzione di cambiare aria dopo che il Borussia Dortmund ha preso Guirassy dallo Stoccarda. Il calciatore tedesco costerebbe ai ‘Colchoneros’ solo 15 milioni di euro.

Questa notizia di calciomercato, di fatto, riguarda anche la Roma e Tammy Abraham. Il Milan, dopo aver preso Alvaro Morata dall’Atletico Madrid, vorrebbe prendere un’altra punta e i profili monitorati dai rossoneri sono proprio quelli di Fullkrug e del centravanti inglese. Quest’ultimo, con il possibile approdo del giocatore tedesco nel team guidato da Diego Simeone, sarebbe in pole position per diventare un nuovo giocatore della squadra guidata da Paulo Fonseca.