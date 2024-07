Mossa ufficiale e addio Juventus: ha già salutato i compagni

Mossa ufficiale e addio Juventus: il club bianconero ha preso una decisione nel merito e il giocatore non partirà con i compagni

Momento di decisioni in casa Juventus. Decisioni anche importanti visto che oggi pomeriggio la squadra di Thiago Motta partirà per la seconda parte di ritiro in Germania e molti potrebbero rimanere a Torino in attesa di una nuova destinazione.

Ci sono inoltre quelli che sono ancora in vacanza, come McKennie e Szczesny (che rimangono fuori dai piani), e ci sono quelli che invece per alcune trattative in piedi di mercato rimarranno a lavoro alla Continassa. Insomma, Thiago Motta sta scremando il gruppo che lavorerà con lui nel corso della prossima stagione e non ci sarà spazio per un elemento che Giuntoli vuole cedere per incassare una somma importante da investire, nel caso, per un altro elemento sempre nello stesso reparto ma più congeniale a quelle che sono le idee del nuovo allenatore bianconero.

Huijsen resta a Torino

Insomma, non partirà direzione Germania Huijsen: il difensore di origini olandesi ma che ha deciso di giocare per la Spagna, non prenderà l’aereo. Lo scorso anno ha passato sei mesi alla Roma e adesso è entrato, almeno secondo le ultime indiscrezioni di mercato, nel mirino del Psg di Luis Enrique.

Giuntoli spera di ricavare almeno 25 milioni dal suo cartellino, e siccome la trattativa sembra essere anche ben avviata, allora la decisione di non farlo partire con il resto dei compagni. I soldi che il direttore dell’area tecnica bianconera incasserà da questa cessione andranno a finanziare il colpo Todibo: le parti in questo caso sono vicine, con la Juve che ha già l’accordo con il giocatore trovato da un pezzo. Si disegna, insomma, la nuova squadra bianconera.