Soulé alla Roma, ultima offerta e risposta Juve

Calciomercato Roma, mossa giallorossa per Soulé: Ghisolfi vuole chiudere l’operazione e pareggia l’offerta del Leicester

Obiettivo Soulé. Poco ormai c’è da dire. La Roma ha in mente di prendere l’argentino della Juventus e regalarlo a De Rossi. E Ghisolfi vuole fare leva sulla volontà del giocatore, che per il momento ha rifiutato il Leicester e vuole atterrare nella Capitale.

La prima offerta i capitolini l’hanno fatta: 26 milioni di euro compresi i bonus. E questa è stata rifiutata. Ma secondo Il Romanista adesso ci potrebbe essere l’affondo decisivo, visto che parliamo di una possibile offerta di 28 milioni di euro come base fissa più altri 2 da inserire come bonus per pareggiare quello che hanno fatto gli inglesi fino al momento. Insomma, un’accelerata, che potrebbe anche essere decisiva.

Calciomercato Roma, ecco a quanto si è spinto Ghisolfi

Secondo invece quanto scritto da Juventibus, la Roma si sarebbe spinta oltre: 28 milioni come base fissa confermata, più 3 di bonus per arrivare ad un totale di 31 milioni di euro che però Giuntoli ritiene ancora non bastino per prendere l’ex Frosinone.

E tutto questo temporeggiamento, non andando a quelle che sono le richieste bianconere di 35milioni di euro, sta infastidendo la società piemontese che, a quanto pare, sempre secondo l’ultima fonte citata, potrebbe decidere, e starebbe minacciando, di togliere appunto Soulé dal mercato e farlo giocare con Thiago Motta, che in tutto questo lo apprezza e ha deciso pure di portarlo con sé oggi in Germania nella seconda parte del ritiro che i bianconeri faranno nel quartier generale dell’Adidas. Insomma, se da un lato c’è fretta – e parliamo della Roma – dall’altro invece si aspetta di capire quale possa essere il miglior offerente.