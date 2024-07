Suolé alla Roma, ci siamo: via libera Friedkin

Soulé alla Roma, rispedita al mittente la prima offerta i Friedkin possono dare il via libera a Ghisolfi nelle prossime ore. La situazione

La prima offerta è stata rifiutata e lo sappiamo. Però la Roma non ha assolutamente perso le speranze di andare a prendere dalla Juventus Matias Soulé, che adesso è diventato il primo obiettivo dei giallorossi dopo i tentennamenti di Chiesa che dentro Trigoria non sono stati visti nel migliore dei modi.

Venticinque milioni compresi di bonus non sono bastati a Giuntoli, che ne chiede almeno dieci in più per l’argentino ma che a quanto pare potrebbe anche decidere per la stretta di mano a 30. A metà strada. E la Roma potrebbe essere pronta a soddisfare queste richieste, secondo le informazioni riportate questa mattina da Il Messaggero in edicola.

Soulé alla Roma, via libera Friedkin

I Friedkin, si legge, non hanno dato ancora l’ok al giovane direttore sportivo francese per alzare la posta in palio. Ma non è escluso, ed è questa la parte importante, che non lo possano fare nelle prossime ore, anche perché da parte del giocatore – che partirà con Thiago Motta verso la Germania per la seconda parte del ritiro – c’è la chiara volontà, ribadita anche davanti l’offerta del Leicester, di approdare nella Capitale, dove troverebbe Dybala e Paredes, due amici, con i quali lo scorso anno quando lui è stato a Frosinone c’è stata più di una rimpatriata. Insomma, la trattativa si potrebbe davvero sbloccare nello spazio di poco tempo.

Che non sia questo il weekend decisivo? Se i Friedkin, dopo aver rinunciato all’acquisto dell’Everton per via dei molti debiti del club inglese dovessero dare il via libera, allora ecco che l’incastro finale si potrebbe trovare davvero in pochissimo tempo, visto che con Soulé l’accordo per stipendio e durata contrattuale c’è già.