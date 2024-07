Vlahovic via dalla Juventus: Giuntoli pesca il coniglio dal cilindro

Le voci riguardanti il futuro di Dusan Vlahovic, che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza con la Juventus, continuano a tenere banco

Punto di riferimento attorno al quale ruoterà la Juventus di Thiago Motta, Dusan Vlahovic da poche ore è ritornato dalle vacanze post Europei, mettendosi immediatamente a disposizione della squadra. Elogiato dal neo tecnico bianconero nella conferenza stampa di presentazione, il numero 9 della Juve resta uno dei nomi più chiacchierati in questa calda estate.

Non tanto per l’ipotesi di una sua cessione, che mai come in questi mesi non ha mai preso quota; quanto per la necessità da parte della Juve di trovare l’accordo per il prolungamento del contratto dell’attaccante serbo, con annessa spalmatura. I 10 milioni di euro che Vlahovic andrà a percepire a partire da questa stagione sono un onere troppo gravoso per le casse della ‘Vecchia Signora’. A maggior ragione dopo i tetti imposti dal nuovo corso bianconero. Ecco perché in tempi e in modi diversi l’area tecnica della Juventus ha provato ad imbastire i primi dialoghi con l’entourage del calciatore al quale ha proposto un rinnovo di contratto con conseguente spalmatura dell’ingaggio in maniera tale da ammortizzarne i costi a bilancio.

Calciomercato Juventus, intrigo Vlahovic: “Spalmatura di ingaggio o cessione”

Pur esternando in più di una circostanza la sua volontà di restare a Torino, Vlahovic fino a questo momento non ha accettato la proposta di rinnovo offertagli dalla Juventus. Sebbene i dialoghi tra le parti non si siano interrotti, Giuntoli sarà chiamato ad una grande opera di mediazione per riuscire a trovare la fumata bianca. Nel caso in cui ciò non avvenisse, però, lo spettro di una cessione diventerebbe automaticamente una possibilità concreta.

Attraverso un video pubblicato sul suo profilo personale YouTube, il giornalista Mediaset Gianni Balzarini ha toccato proprio questo argomento rivelando dei dettagli tutt’altro che trascurabili. Di seguito lo stralcio delle parole di Balzarini riguardanti questo tema: “Vlahovic guadagnerà 10 milioni di euro netti a stagione, una cifra che andrà oltre il budget stabilito dalla Juventus. O la Juve ha deciso che può permetterselo oppure dovrà trovare una soluzione: spalmatura di ingaggio o cessione, se trovi una squadra disposta a pagare quelle cifre. A meno che la Juve non decida di confermarlo a quelle cifre“.