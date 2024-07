Affare Roma-Juventus, addio e ritorno immediato: firma gratis

Calciomercato Roma, dal Barcellona alla Serie A: attesa e ritorno immediato. Ha già deciso, ecco gli ultimi aggiornamenti.

La sessione estiva del calciomercato della Roma si sta rivelando non semplicissima o di immediata percorrenza per Ghisolfi e colleghi, alla luce delle diverse difficoltà che hanno fin qui contraddistinto la dirigenza giallorossa. Il momento di transizione generato dall’approdo e dalla conferma di De Rossi rappresenta certamente un’opportunità per rafforzare subito la squadra con acquisti mirati, generando, altresì, l’arduo compito di risolvere lacune significative in tutti i reparti. In particolare, la difesa e l’attacco necessitano di attenzione, dato che la squadra ha recentemente perso diversi giocatori chiave.

Da tempo, come noto anche a De Rossi, la Roma necessità di miglioramenti sulle fasce sia in attacco che difesa, ai fini di uno sviluppo del gioco che permetta di sfruttare appieno anche le qualità e gli apporti di questa tipologia di giocatori. Lo si era intravisto già nei precedenti mesi, con i tentativi di sfruttare appieno le qualità tecniche di Angelino o gli strappi di Spinazzola, da poco uscito dai giallorossi e fresco di approdo al Napoli.

Calciomercato Roma, Sergi Roberto continua ad aspettare il Barcellona

Se da un lato la partenza di Spinazzola è stata in parte compensata con il riscatto di Angelino, che ha dimostrato di essere all’altezza delle aspettative di De Rossi, sull’altro versante la situazione è ancora critica, come ben ci ricorda la doppia presenza di Celik e Karsdorp, con il turco certamente impossibilitato a poter fungere da titolare inamovibile e l’olandese ormai ai margini del progetto e del rapporto con la piazza.

Tanti, dunque, i nomi accostati alla Roma anche per questo reparto, con una certa attenzione in passato che aveva interessato anche la situazione Sergi Roberto, da poco ufficialmente svincolato dopo il mancato rinnovo con il Barcellona. Del qualitativo ed esperto laterale spagnolo si è detto tanto, anche alla luce dei possibili interessi di Inter, Juventus e della stessa Roma. Sul suo conto, però, è Sport.es a fornire preziosi aggiornamenti.

Il giocatore, infatti, intende continuare ad aspettare il Barcellona, con il quale avrebbe già un’intesa per un ipotetico accordo contrattuale di rinnovo, per ora non arrivato a causa delle difficoltà finanziarie dei catalani, vistisi costretti a congelare la firma di Sergi Roberto. Quest’ultimo, dunque, si limita per ora ad aspettare il Barcellona: un’attesa che lui stesso si augura non poter essere vana, con la consapevolezza di non poter essere nemmeno troppo prolungata.