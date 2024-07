Juve e Milan a mani vuote, UFFICIALE: firma fino al 2030

Calciomercato, niente da fare per Juve e Milan, le due squadre restano a mani vuote. C’è la firma ufficiale fino al 2030, svolta definitiva in Liga.

Le schermaglie del calciomercato estivo accendono la Serie A, e c’è uno scippo ufficiale ai danni della Juve e del Milan. La squadra rossonera, che è ripartita dalla nomina di Paulo Fonseca dopo l’addio a Stefano Pioli, si è assicurata un calciatore legato all’universo bianconero nei giorni scorsi. Parliamo di Alvaro Morata che, dopo aver condotto da capitano la Spagna alla conquista dell’Europeo, è diventato un nuovo calciatore rossonero. Le due squadre erano state segnalate su un altro obiettivo del campionato spagnolo, ma la svolta ufficiale e definitiva è già arrivata con la firma fino al 2030.

Milan e Juve ripartono da due volti nuovi in panchina. Se i rossoneri hanno scelto l’ex Roma, Paulo Fonseca, come erede di Stefano Pioli, i bianconeri hanno affidato tutto alle mani di Thiago Motta. L’ex centrocampista è stato scelto dopo il burrascoso addio a Massimiliano Allegri, con Cristiano Giuntoli che sta muovendo grandi manovre in entrata dalle parti della Continassa. Il dirigente ex Napoli ha giàchiuso due importanti colpi a centrocampo, come Douglas Luiz e Kephren Thuram e non perde di vista il sogno Teun Koopmeiners. Mentre sulle fasce entrambi i grandi club italiani avevano seguito lo spagnolo Javi Lopez, terzino sinistro classe 2002, in uscita dal Deportivo Alaves.

Calciomercato, Juve e Milan KO in corsia: firma ufficiale in Liga

Come sottolineato dal giornalista spagnolo Pablo Barea su X, il Milan e la Juve avevano sondato la pista in corsia, al pari della Real Betis e dell’Athletic Bilbao. Ma a spuntarla è stata la Real Sociedad, che in queste ore ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del terzino sinistro.

Il Deportivo Alaves ha salutato ufficialmente sui propri canali il classe 2002. Il laterale iberico ha firmato con il nuovo club fino alla stagione 2029-30. Niente da fare per Milan e Juve che ora guarderanno altrove per rinforzare le corsie esterne.