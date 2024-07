L’effetto Koopmeiners colpisce anche la Roma: la Juve rovina la festa

L’effetto Koopmeiners colpisce anche la Roma. Eccola l’onda lunga della vicenda di mercato che riguarda il centrocampista dell’Atalanta.

Se l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è stata la grande rivelazione della passata stagione, il suo gioiello olandese, Teun Koopmeiners, ne ha rappresentato al meglio l’essenza e lo straordinario rendimento nell’arco dell’intera stagione culminata nella grande vittoria in Europa League.

In queste settimane infuocate è proprio Teun Koopmeiners l’ombelico del mondo del calciomercato. Attorno a lui le attenzioni di grandi club ed una miriade di effetti collaterali che riguardano, a loro volta, altre compagini ed almeno un altro prospetto interessantissimo: Matthew O’Riley. Classe 2000, calciatore inglese naturalizzato danese, centrocampista del Celtic, è reduce da una stagione in cui ha potuto scandire numeri e prestazioni impressionanti. Con la maglia del Celtic in 37 gare di campionato ha realizzato infatti ben 18 reti con l’importante aggiunta di 13 assist. La Roma aveva adocchiato il centrocampista danese prima che Florent Ghisolfi decidesse di affondare il colpo sul centrocampista francese, Enzo Le Fée. La società giallorossa è poi, al momento, concentrata, sull’obiettivo dichiarato Matias Soulé per il quale è in trattativa serrata con la Juventus. Su Matthew O’Riley è invece forte l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che vede nel centrocampista del Celtic il profilo perfetto per sostituire il possibile partente, Teun Koopmeiners.

L’onda lunga della vicenda Koopmeiners

Matthew O’Riley sta quindi rientrando in una possibile maxi operazione di mercato che potrebbe portare Teun Koopmeiners alla Juventus. E proprio la Juventus, quasi per stanare l’Atalanta e convincerla ad abbassare le proprie pretese economiche per il centrocampista olandese, ha bussato alla porta del Celtic per informarsi sullo stato dell’arte del centrocampista danese.

Ed in quest’ottica ben si inseriscono le parole di Rudy Galetti che a proposito di Matthew O’Riley ci fa sapere come il centrocampista del Celtic: “è stato inserito nelle liste di alcuni club europei. L’Atalanta è la squadra che si è mossa per prima per lui, ma la corsa per il giocatore del Celtic è ancora aperta. Liverpool e Atletico sono ben informati sulla situazione del centrocampista“. Una maxi operazione di mercato in cui ancora diversi tasselli devono trovare la giusta collocazione. L’Atalanta, nonostante le parole prima di Percassi poi di Gasperini su Koopmeiners, non può affondare il colpo O’Riley finche la Juventus non chiude l’operazione che riguarda il centrocampista olandese. L’interesse del Liverpool per Matthew O’Riley conferma, ancora una volta, come Teun Koopmeiners abbia scelto la Juventus come sua futura squadra, preferendola proprio ai Reds.