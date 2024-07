Maxi intreccio Roma-Juventus: via libera da 20 milioni

Dalla Roma alla Juve. Il mercato sembra sempre più mettere l’una di fronte all’altra giallorossi e bianconeri. Numerosi gli obiettivi comuni.

Organici da ritoccare, rose da rifondare. Metà Serie A sembra avere il medesimo problema. Eppure, nonostante tutti i reparti siano potenzialmente interessati da questa opera di più o meno profondo rinnovamento, è sempre il fronte offensivo il più attenzionato.

Da sempre il mercato si accende davanti ai nomi degli attaccanti. Da sempre sono i bomber a regalare i sogni, e le delusioni, più grandi durante il periodo estivo. Anche in questa estate 2024 il giro degli attaccanti, o comunque dei profili con doti spiccatamente offensive, intrigano e coinvolgono i maggiori club italiani. L’Inter campione d’Italia ha già risolto quasi tutto con l’ingaggio a parametro zero del 32enne attaccante iraniano Mehdi Taremi. I cugini rossoneri del Milan hanno risposto immediatamente con l’ingaggio di Alvaro Morata, 32enne freschissimo capitano Campione d’Europa con la sua Spagna. La Fiorentina di Rocco Commisso ha bussato addirittura alla porta dell’odiata Juventus per acquisire le prestazioni dell’attaccante di Vercelli, classe, 2000, Moise Kean. Ed alla corsa all’attaccante, per acquisirne magari anche più di uno, mancano all’appello diversi grandi club, Roma e Juventus, solo per fare due nomi.

Roma e Juve si sfidano per Retegui

Valutazioni in vista della scelta migliore da fare. Roma e Juventus hanno ancora diverse caselle del fronte offensivo da riempire adeguatamente.

La Roma è alla ricerca di colui che andrà a sostituire Romelu Lukaku al centro dell’attacco. Un profilo decisamente importante. Youssef El-Nesyri o Jonathan David sono i prospetti preferiti. La Roma, però insegue anche un esterno di qualità e sembra che abbia ormai in pugno Matias Soulé della Juventus. La Juventus, dal canto suo, ha Dusan Vlahovic al centro del suo attacco, ma cerca, disperatamente, il suo vice oltreché almeno due esterni offesivi. Da Jadon Sancho a Domenico Berardi tutte le opzioni nel mezzo sono possibili. Per Roma e Juventus vi è, però, un’opportunità di mercato dal nome Mateo Retegui, attaccante argentino naturalizzato italiano del Genoa, classe 1999. I rossoblù liguri hanno già fissato la cifra per l’eventuale cessione del loro attaccante: 20-25 milioni di euro. Roma o Juve? Al Genoa la cosa interessa relativamente dal momento che Alberto Gilardino saprebbe bene dove andare a parare. Il possibile, ed assai probabile, sostituto di Mateo Retegui è M’Bala Nzola, attaccante angolano in uscita dalla Fiorentina. Il valzer degli attaccanti continua.