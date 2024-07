Bremer via dalla Juventus: scelta fatta, Giuntoli è stato avvisato

Le nuove indiscrezioni dall’Inghilterra potrebbero cambiare i piani della Juventus. La decisione su Bremer è clamorosa

Dopo aver ufficializzato anche l’operazione Cabal, la Juventus sta continuando a setacciare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti con cui puntellare l’organico a disposizione di Thiago Motta. Cerchiato in rosso il profilo di Koopmeiners, da tempo individuato come l’obiettivo numero uno, Giuntoli sta provando a sbloccare quelle cessioni dalle quali spera di ricavare il tesoretto sufficiente con cui affondare il colpo per altri acquisti.

Sebbene i bianconeri abbiano detto no anche all’ultimo rilancio della Roma, disposta a mettere sul piatto 25 milioni di parte fissa e 4 milioni di bonus per Soulé, i contatti tra la Juventus e i giallorossi continuano. In tutto questo, la ‘Vecchia Signora’ sta provando a stringere i tempi anche per Todibo con il quale l’accordo di massima è già stato trovato da tempo. Quest’ultima trattativa si intreccia in maniera importante con la sempre più probabile uscita di Huijsen per il quale, però, non sembrano trapelare significativi aggiornamenti dell’ultim’ora. In un mosaico ancora tutto da comporre e dal finale imprevedibile, occhio alle possibili sorprese.

Calciomercato Juventus, Bremer per il dopo van Dijk: il Liverpool spaventa Giuntoli

Secondo quanto evidenziato da Team Talk, infatti, alla luce della sempre più probabile partenza di van Dijk, alla cui cessione sarebbe stata impressa un’accelerata improvvisa, il Liverpool avrebbe cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di possibili sostituti. La Juventus osserva con attenzione l’evolvere della situazione dal momento che uno dei profili attenzionati dai Reds sarebbe Gleison Bremer.

Il centrale brasiliano, considerato da Thiago Motta un tassello imprescindibile del proprio organico, ha da qualche mese firmato il rinnovo del contratto. Legato alla ‘Vecchia Signora’ da una clausola da circa 60-70 milioni che andrà in vigore soltanto a partire dal prossimo anno, Bremer è valutato 80 milioni di euro dalla Juve. La sensazione è che solo un’offerta di questo tipo possa far vacillare i bianconeri che, allo stato attuale della situazione, non hanno alcuna intenzione di prendere in considerazione l’eventuale cessione dell’ex totem del Torino. Dal canto suo, secondo la fonte sopra citata, il Liverpool avrebbe cominciato a sondare il terreno per capire i margini di manovra. Stando così le cose, non è escluso che i Reds possano presentarsi con un’offerta concreta nel corso delle prossime settimane, traducendo in una proposta ufficiale quelle che al momento sembrano essere soltanto delle velleità. Scenario in evoluzione.