Chiesa ha detto sì: colpo di scena sull’esterno della Juventus che ha trovato un accordo sempre quanto riportato dall’Inghilterra. Si chiude in settimana

Il destino di Federico Chiesa, dopo che la Roma ha deciso di non affondare il colpo visto che il giocatore ha tentennato, sembra essere lontano dall’Italia. A meno ché non decida di aspettare l’Inter l’anno prossimo che potrebbe prenderlo a parametro zero. Ma, nonostante di questo si sia parlato, dall’Inghilterra non sono sicuri che Federico possa rimanere in bianconero l’anno prossimo. Anzi, si parla di un accordo con il giocatore già trovato.

Si dice – notizia riportata da Team Talk – che il presidente degli Spurs Daniel Levy abbia già contattato l’entourage del giocatore, siglando un accordo di 6 milioni di euro all’anno per quattro anni. Insomma, un affare che appare davvero in chiusura, con una cifra per il cartellino che si dovrebbe aggirare, come sappiamo, ai 25 milioni di euro.

Chiesa ha detto sì al Tottenham

Chiesa quindi dovrebbe essere destinato all’Inghilterra. Niente Roma – che come abbiamo visto ha mollato la presa perché De Rossi vuole giocatori convinti del progetto – niente Bayern Monaco, che mai lo ha cercato con insistenza. La Juve, in tutto questo, ha anche cercato di inserirlo, o per meglio dire così si è detto, in uno scambio con il Manchester United per arrivare a Sancho, ma poi non si è arrivati nemmeno in questo caso alla soluzione. Insomma, solamente gli Spurs sono rimasti in corsa per le prestazioni dell’esterno che con Thiago Motta non avrebbe avuto spazio.

Da quelle parti sono convinti che l’operazione andrà a buon fine. E che già in settimana potrebbero arrivare degli aggiornamenti importanti. Vedremo quindi quello che succederà. Ma la sensazione, netta, è che non vedremo Chiesa in Serie A per un bel po’ di tempo.