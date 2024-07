Cinquanta milioni e addio Juve: Giuntoli tradito, ha detto sì

In attesa dell’amichevole di venerdì prossimo contro il Norimberga, in casa Juventus bisogna registrare delle novità che riguardano il calciomercato.

La Juventus, di fatto, è sicuramente tra le squadre del campionato di Serie A in cui ci sono stati più cambiamenti. Basti pensare solo all’avvicendamento in panchina, con l’interregno di Montero nelle ultime due giornate dell’anno scorso, tra Massimiliano Allegri e Thiago Motta.

Quest’ultimo, dopo aver portato il Bologna in Champions League, è pronto a far tornare la Juventus competitiva per la vittoria dello scudetto fino alle ultime giornate di campionato. Altri cambiamenti in casa bianconera, ovviamente, ci sono stati nel parco giocatori. Cristiano Giuntoli, di fatto, ha chiuso diversi colpi davvero importanti: da Di Gregorio, passando per Douglas Luiz e Khephren Thuram, a Cabal.

L’ex direttore sportivo del Napoli, però, non ha nessuna intenzione di fermarsi, anzi ha ribadito in conferenza stampa che ci sarà almeno un altro acquisto per ogni acquisto. I primi due obiettivi di Cristiano Giuntoli sono sicuramente Todibo per la difesa e Koopmeiners per il centrocampo, mentre per l’attacco bisogna registrare delle brutte notizie.

Calciomercato Juve, Sancho è entusiasta dell’offerta del PSG: si attende la decisione del Manchester United

Come riportato sul proprio profilo X dal giornalista ‘Santi Aouna’, infatti, il PSG ha avanzato una proposta contrattuale a Jadon Sancho. Il giocatore inglese era anche in orbita della Juventus e del Barcellona, ma ora sembra essere vicino al club parigino.

Secondo diverse indiscrezioni di mercato francesi, infatti, Jadon Sancho sarebbe davvero entusiasta dell’offerta arrivatagli dal PSG. Adesso, quindi, bisogna vedere se il Manchester United venderà il calciatore inglese o abbasserà la pretesa di venderlo a 50 milioni di euro. Lo stesso Erik ten Hag aveva ribadito nei giorni scorsi di quanto puntasse sull’ex giocatore del Borussia Dortmund.