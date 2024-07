Irrompe la Roma, De Rossi non aspettava altro: il nero su bianco ha fatto gol

In attesa dell’amichevole di oggi contro il FC Kosice, per la Roma di Daniele De Rossi sono arrivate delle ottime notizie.

La Roma, dopo aver battuto il Latina mercoledì scorso, alle ore 19.30 scenderà di nuovo in campo per sfidare il team slovacco FC Kosice. Tuttavia, al netto dell’importanza dell’amichevole di oggi, Daniele De Rossi attende delle novità in sede di calciomercato.

Florent Ghisolfi è sì al cento di tante trattative di calciomercato, ma c’è stato solo un acquisto fino a questo momento: Enzo Le Fée. Il centrocampista francese, al netto del riscatto di Angelino dal Lipsia, è infatti l’unico nuovo calciatore preso per rinforzare la squadra agli ordini di Daniele De Rossi.

Il prossimo obiettivo del nuovo direttore sportivo è sicuramente quello di portare Matias Soulé in giallorosso. L’argentino ha più volte ribadito la sua voglia di diventare un calciatore della Roma di De Rossi. L’ex Frosinone, pur di venire in giallorosso, ha infatti rigettato al mittente l’offerta del Leicester City. Ma in casa capitolina ci sono degli ottimi ‘segnali ‘per un altro obiettivo di calciomercato.

Calciomercato, il passaggio di Jonathan David alla Roma è quotato da GoldBet 3.50

Le quote di ‘GoldBet’, infatti, sul passaggio di Jonathan David del Lille alla Roma sono infatti scese a 3.50. Questo dato non è sicuramente un’indiscrezione di calciomercato, ma comunque lo si può considerare come un indizio molto importante. Anche perché Ghisolfi deve sicuramente accelerare sulla ricerca del nuovo bomber.

La Roma, infatti, aveva messo i propri occhi su Youssef En-Nesyri che, però, ha accettato la ricca corte del Fenerbahce dell’ex tecnico giallorosso José Mourinho. In queste ultime ore si è parlato anche di un interessamento per Retegui del Genoa, ma l’ex Tigre sembra destinato al Bologna di Vincenzo Italiano. Il club capitolino, proprio per questo motivo, non non può farsi sfuggire Jonathan David, il quale ha un solo altro anno di contratto con il Lille.