Kosice-Roma, i tifosi hanno perso la pazienza: “Così finisce male”

Kosice-Roma, i tifosi della Roma non sembrano ancora soddisfatti dell’operato della Roma in ambito di mercato. E lo hanno detto apertamente.

Una partita amichevole in pieno luglio, nel pieno della preparazione. Kosice-Roma rappresenta un’altra delle tappe di avvicinamento della formazione giallorossa al prossimo campionato di Serie A. Sul profilo X della Roma è comparsa la formazione che Daniele De Rossi ha deciso di mandare in campo. Non fosse mai accaduto!

Il popolo giallorosso è in rivolta. Scorrendo i nomi dell’undici iniziale è scoppiata, via social, una vibrante contestazione. “Speriamo abbiate un piano B perché così finiamo male“. Questa, probabilmente, è la frase più gentile pubblicata sui canali social. “Al 22/07 credo sia giunta l’ora di consegnare all’allenatore qualcuno da plasmare, anche per permettergli di svolgere una preparazione congrua per evitare il solito scoppio a Febbraio” e poi ancora: “22 luglio e vai a giocare con 3 titolari su 11, veramente ridicolo… qui bisogna che ve date una svegliata“. Una critica aspra rivolta essenzialmente alla società giallorossa e a colui che sta guidando il mercato della Roma, ovvero il nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi.

I tifosi vogliono altro

Le parole dei tifosi sono pietre scagliate contro l’attuale operato della Roma sul mercato. La richiesta dei tifosi è chiara. Alcune delle trattative in corso devono essere chiuse al più presto per permettere a De Rossi di lavorare su un materiale umano di maggiore qualità. Il messaggio: “Ottima per la Serie B“, sintetizza al meglio il pensiero unico giallorosso. C’è chi invoca i cinque milioni di euro mancanti per chiudere la trattativa con la Juventus per Matias Soulé, ma accanto al fantasista argentino occorrono altri nomi di assoluto spessore. Tanti tifosi giallorossi si sono schierati. La società Roma deve tenerne in giusto conto per orientare al meglio il suo operato.