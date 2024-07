La Roma rilancia per Soulé: le cifre della nuova offerta alla Juve

Calciomercato Roma, assalto a Soulé: nuova offerta giallorossa per il giocatore argentino della Juventus. La parti sono vicinissime

La Roma vuole Matias Soulé. E ha alzato la posta in palio secondo le informazione riportate da Gianluca Di Marzio. Ghisolfi vuole prendere l’argentino, che come sappiamo ha detto sì al trasferimento, e ha avvicinato sensibilmente la richiesta della Juventus per il cartellino del giocatore.

Se fino a qualche giorno fa si è parlato di 26 milioni di euro inclusi i bonus, a fronte di una richiesta di 30 milioni (anche se qualcuno dice che la Juve non vuole scendere sotto i 35 per il cartellino dell’argentino) adesso ci sarebbe stato un bel rilancio della Roma. Che forse della volontà del giocatore potrebbe anche decidere di fermarsi qui. O magari, capendo che serve forse un altro sforzo, andare proprio all-in. Ma intanto questa nuova offerta ci sarebbe stata.

Roma, rilancio per Soulé

Si parla di 25 milioni di euro più 4 di bonus. E se venisse confermato il fatto dei 30 milioni di richiesta, allora la distanza tra le parti sarebbe sottilissima, quasi colmabile nello spazio di poco tempo per strappare il giocatore a Thiago Motta, che ce lo ha in ritiro con lui in Germania, e regalarlo a Daniele De Rossi.

Insomma, l’obiettivo è ormai definito, reale, con Chiesa che sembra ormai essere stato messo all’angolo da parte del club giallorosso. Una situazione, quindi, da tenere in costante monitoraggio perché l’operazione Soulé alla Roma si potrebbe sbloccare nello spazio di pochissimo tempo, magari anche nelle prossime ore. Vedremo quello che succederà.