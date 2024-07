Soulé come En-Nesyri: schiaffo da 35 milioni alla Roma

Calciomercato Roma, spunta l’offerta da 35 milioni per Matias Soulé che accontenta le richieste di Cristiano Giuntoli in casa Juve.

La Roma ha da tempo rotto gli indugi per il colpo Matias Soulé dalla Juventus. L’esterno offensivo argentino è in rotta d’uscita dalla Juventus, che sta cercando di chiudere altre due entrate importanti per Thiago Motta. La squadra giallorossa è forte dell’accordo già trovato con l’attaccante, che a Trigoria troverebbe i connazionali Paredes e Dybala, ed ha già comunicato la sua preferenza per De Rossi, rispetto all’ipotesi Leicester. Ma Cristiano Giuntoli non sembra orientato a concedere sconti per l’operazione in uscita in casa bianconera, fissando il prezzo a 35 milioni di euro.

Se la corsa per l’attaccante argentino classe 2003 sembrava coinvolgere Roma e Leicester in prima fila, spunta un’altra pretendente per l’ex Frosinone. Thiago Motta lo ha aggregato al ritiro bianconero in Germania, ma spunta l’offerta che pareggia la richiesta economica di Cristiano Giuntoli per cedere l’ala sudamericana. Oltre alla corte dei giallorossi e delle Foxes, in Premier League anche il West Ham è pronto a rompere gli indugi per l’attaccante bianconero. E la società londinese sembra pronta a non battere ciglio di fronte alle richieste economiche del dirigente ex Napoli, pronto a cedere l’argentino solo di fronte ad una maxi offerta.

Calciomercato Roma, irrompe il West Ham: 35 milioni per Soulé

Gli Hammers sembrano pronti a far saltare il banco in attacco, rischiando di fare sfumare un altro obiettivo per Florent Ghisolfi nel pacchetto offensivo, come successo con il marocchino En-Nesiry, ad un passo dal Fenerbahce di José Mourinho. Come svelato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, il club di Londra sembra pronto a busssare alla porta di Cristiano Giuntoli con l’offerta da 35 milioni per l’esterno offensivo.

Il blitz nella capitale britannica può riscrivere totalmente la trattativa per la Roma nella corsa all’ala offensiva. Se nelle prossime ore arriverà l’offerta ufficiale dei londinesi la squadra giallorossa potrebbe perdere un altro obiettivo in attacco per Daniele De Rossi. Solo un rilancio che pareggi l’offerta del West Ham rimetterebbe Florent Ghisolfi in carreggiata.