Juve-Roma, decisione UFFICIALE su Soulé: la data della firma

La Soulé mania continua a caratterizzare l’estate giallorossa. Ecco le ultime sull’affare più chiacchierato degli scorsi giorni

Le voci, le speculazioni e le considerazioni sull’avvenire di Matias Soulé hanno letteralmente monopolizzato le chiacchiere dei tifosi giallorossi tra i vicoli della città eterna, dove si continua a sperare di potersi ritrovare con il degno erede di Paulo Dybala in rosa.

La modesta quantità di partite garantite dalla Joya nel corso della stagione rischia di precludere nuovamente a DDR la presenza di un leader tecnico in campo e, per evitare di costruire un progetto sulla flebile speranza che un trentenne – seppur dotato di indiscutibili qualità – non si infortuni mai, l’affare Soulé risulta a dir poco necessario.

Si potrebbe obiettare che un vice Dybala sia in realtà già in rosa – stiamo naturalmente parlando di Tommaso Baldanzi, le cui prestazioni, seppur timide, hanno comunque convinto -, ma vi è da considerare che Soulé verrà impiegato soprattutto come esterno offensivo (ruolo su cui DDR conta per concretizzare il proprio sistema di gioco) e, dunque, non è da escludere che la Joya (o all’occorrenza Baldanzi) – il cui ruolo non è di certo quello di correre sulla fascia – e il suo connazionale argentino possano ritrovarsi in campo contemporaneamente a fraseggiare tra le linee avversarie. Ecco dunque le ultime sull’estenuante braccio di ferro attualmente in atto tra Roma, Juventus e Leicester.

La Roma si promette a Soulé: Giuntoli non scende sotto i 30 milioni

Il concretizzarsi dell’utopia tecnico-tattica presentata poco fa è stato messo a dura prova dalle perentorie richieste della Vecchia Signora di Cristiano Giuntoli, a cui si sono sommate le pressioni del Leicester.

Quest’ultimo, secondo quanto riportato dal Telegraph nelle scorse ore, sarebbe ancora in corsa sul piano economico (è stata presentata un’offerta di 21 milioni di sterline bonus compresi, ovvero circa 25 milioni di euro), ma le volontà del calciatore rischiano realmente di mettere all’angolo la dirigenza britannica, oltre a fornire alla Roma di Ghisolfi del tempo in più per valutare le proprie priorità. Difatti Soulé sembrerebbe inamovibile nell’indicare la Roma come sua prossima meta calcistica.

Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese sul suo account X (Twitter), pare che i giallorossi abbiano promesso al fantasista ex Frosinone che entro la fine del mese il suo cartellino sarà al centro sportivo Fulvio Bernardini ma, intanto, Cristiano Giuntoli ha nuovamente ribadito come non si possa scendere sotto i 30 milioni di euro garantiti, bonus esclusi.

Se da un lato sarà possibile discutere sui bonus, dall’altro pare che la Roma dovrà necessariamente intestare alla Vecchia Signora un bonifico di 30 milioni per rendere reale il sogno di Matias e della tifoseria capitolina. Ricordiamo che, inoltre, la Juventus ha convocato Soulé per il ritiro in Germania.

Ma nel frattempo, come riportato da ‘calciomercato.it’, la Roma vuole chiudere a brebe per Soulé, alzando l’offerta fatta alla Juventus solo dal punto di vista dei bonus. Per il trequartista è pronto un contratto da 1,8-2 milioni di euro a stagione a salire.