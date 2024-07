Accordo col bomber e clausola pagata: via libera Roma

Emergono novità in merito ai numerosi affari in bilico per l’innesto di un nuovo bomber nella rosa di Daniele De Rossi

L’estate della Roma di Daniele De Rossi è senza dubbio alcuno una dei momenti più delicati della recente storia giallorossa, vista l’impellente necessità di rivoluzionare un organico che poco o nulla coincideva con le velleità tecnico-tattiche del Comandante di Ostia.

Il nuovo direttore tecnico d’oltralpe Florent Ghisofli si è ritrovato immediatamente costretto a razionalizzare una serie di operazioni, sia in entrata che in uscita e ora, a svariati giorni dall’inizio della sessione estiva del calciomercato, i tifosi giallorossi iniziano a temere che l’organico capitolino non subirà realmente un restyling.

L’evidente ritardo dei vertici capitolini in merito alle operazioni in entrata sta restituendo segnali poco rassicuranti ai tifosi, ormai convinti che De Rossi dovrà arrangiarsi con gli elementi attualmente a disposizione. Intanto, per saggiare le potenzialità della rosa ci sono le fantomatiche amichevoli precampionato, come quella pareggiata ieri sera con l’FC Kosice.

Spazio soprattutto ai giovani nel corso di queste gare di riscaldamento, che occorreranno a mister DDR anche per comprendere su quali elementi puntare del settore giovanile. Tuttavia, nonostante i segnali positivi restituiti da alcuni giovani giallorossi, vi sono delle lacune difficili da ignorare, che riguardano in particolare il reparto difensivo e quello offensivo.

Ghisolfi vede sfumare anche l’affare Dovbyk: ora pista libera per David

La partenza di Romelu Lukaku, abbinata alla mancata permanenza di Sardar Azmoun e ai continui segnali di trasferimento provenienti dall’entourage di Tammy Abraham, rischiano di lasciare il Comandante di Ostia a secco di centravanti. Non è un caso che, oltre al rumoroso e chiacchierassimo affare Soulé – DDR sembrerebbe avere bisogno della fantasia e della qualità del giovane fuoriclasse argentino -, uno dei temi più caldi tra i vicoli della città eterna sia proprio quello relativo a colui che raccoglierà il testimone di Big Rom.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo account X(Twitter), uno dei nomi segnati sul taccuino di Florent Ghisolfi sarebbe ad un passo da sbarcare nella capitale. L’unico insignificante dettaglio che toglierà il sorriso ai tifosi giallorossi è che non si tratta della capitale del bel paese, bensì della capitale spagnola: l’Atletico Madrid avrebbe sostanzialmente chiuso l’affare per portare Artem Dovbyk alla corte del cholo Simeone.

Si tratta di un calciatore in grado di collezionare ben 24 marcature in 36 presenze nel corso della scorsa stagione in Liga, dove in classifica si è piazzato in una sorprendente terza piazza con il suo Girona. Oltre ai gol, il dato che descrive con particolare precisione le qualità del classe ’97 è rappresentato dal numero di assist compiuto, dato che il bomber ucraino ha accumulato ben 8 servizi ai compagni.

Difatti stiamo parlando di un calciatore dotato di invidiabili qualità tecniche, abbinate ad una spiccata propensione al dialogo calcistico con i compagni di squadra. In un certo senso potrebbe ricordare da vicino le caratteristiche tecnico-fisiche di Edin Dzeko, il quale evoca dolci ricordi nella mente dei tifosi capitolini, tuttavia il destino del gigante ucraino sembra già segnato.

Tuttavia non tutto il mal vien per nuocere, dato che il pagamento della clausola di Dovbyk ha sancito definitivamente l’uscita degli spagnoli dalla corsa per Jonathan David, ovvero uno dei nomi più caldi tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.