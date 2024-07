Addio Roma, ha già fatto le visite con l’Inter

Calciomercato Roma, ha già sostenuto le visite mediche con l’Inter e parte in prestito per la prossima stagione. Oggi non ci sarà al raduno

Questo pomeriggio, con il primo allenamento che verrà fatto al Giulio Onesti, inizierà ufficialmente la stagione della Roma Femminile campione d’Italia e che lo scorso anno ha conquistato anche la Coppa Italia. Sarà un raduno senza le nazionali, che si uniranno il 29 luglio prima della partenza verso il ritiro di Cascia. In settimana, inoltre, verranno rese note anche le date degli allenamenti aperti per i tifosi e delle amichevoli che verranno giocate.

Sono stati diversi i movimenti giallorossi in questa fase di mercato. Non solo in entrata, con il colpo Giulia Dragoni piazzato la scorsa settimana, ma anche in uscita. Manca solamente l’ufficialità per un’altra giocatrice che non ci sarà domani nel primo giorno di fatiche. Un anno solo in giallorosso per il momento con poco spazio e con la necessità di andare a giocare di più.

Addio Roma, Tomasseli va all’Inter in prestito

Martina Tomaselli ha già sostenuto le visite mediche con l’Inter dove ritroverà in panchina Piovani che l’ha lanciata al Sassuolo. Partirà in prestito – da capire se c’è un diritto di riscatto nell’operazione – per un solo anno. Poi se ne riparlerà sicuramente a stagione in corso. La cosa certa, comunque, è che oggi non ci sarà.

Infine, un’altra notizia: Selerud, che l’anno scorso era andata a giocare in prestito, è stata presa a titolo definitivo dall’Hacken. Manca anche in questo caso solamente l’annuncio ufficiale dell’operazione. Anche lei, ovviamente, non sarà presente in queste ore alla prima seduta stagionale.