Calciomercato Roma, doppia cessione saltata: goduria De Rossi

Calciomercato Roma, in attesa di novità sul fronte degli acquisti arriva il doppio rifiuto che fa gongolare Daniele De Rossi. Entrambe le cessioni sono saltate, corteggiamenti respinti.

Daniele De Rossi ha concesso un giorno di riposo alla Roma dopo la seconda amichevole estiva dei giallorossi. Ieri c’è stato il pareggio per 1-1 in casa degli slovacchi del Kosice, ripresi sul finale dal gol di Pisilli. In attesa di segnali positivi sul fronte delle entrate, col nome di Matias Soulè sempre più caldo, il tecnico giallorosso può esultare per una doppia cessione sfumata. Il rifiuto è già arrivato e consente all’ex Capitano romanista di non rinunciare a due pedine intoccabili nello scacchiere giallorosso.

Domani la Roma riprenderà a lavorare a Trigoria, con tanti ritorni importanti per il tecnico Daniele De Rossi. Oltre a Paulo Dybala, che è convolato a nozze in Argentina nei giorni scorsi, torneranno anche i nazionali. Nella seconda sfida amichevole di ieri il tecnico romanista ha potuto schierare pochi titolari in vista della prossima stagione, da Svilar ad Angelino, passando per Ndicka ed il volto nuovo Enzo Le Fèe. Oltre al gruppo azzurro a Trigoria tornerà anche Celik, in attesa di un affondo per un colpo a destra in entrata da parte di Ghisolfi. Il dirigente giallorosso attende la risposta della Juve per l’operazione Matias Soulè che, in caso di fumata bianca, farebbe crescere la colonia argentina in quel di Trigoria

Calciomercato Roma, doppio no all’Arabia Saudita: Dybala e Paredes hanno scelto

La presenza di Paulo Dybala e Leandro Paredes è uno dei fattori che spinge l’attaccante dalla Juve alla corte di Daniele De Rossi. La coppia di Campioni del Mondo non ha alcuna intenzione di lasciare la Roma in questa sessione di calciomercato estivo

A confermarlo è l’edizione odierna di Tuttosport, che evidenzia come entrambi abbiano respinto la corte dell’Arabia Saudita. Due buone notizie per De Rossi, pronto a rilanciare i due al centro del progetto giallorosso. La coppia di amici sta continuando a lavorare anche in ottica Soulé, per formare un trio tutto Albiceleste.