Calciomercato Roma, ultimatum lanciato alla Juventus per l’operazione Matias Soulé. I giallorossi attendono la risposta del club bianconero ed arriva un doppio via libera.

Il calciomercato estivo in entrata in casa Roma ruota intorno al nome di Matias Soulé. L’attaccante argentino è il nome più caldo sul fronte dei rinforzi per la squadra giallorossa, con Florent Ghisolfi che ha presentato una nuova offerta con il rilancio alla Juventus. Ora l’offerta recapitata sulla scrivania di Cristiano Giuntoli sfiora i 30 milioni di euro, ma la dirigenza bianconera non sembra intenzionata a cedere l’ex Frosinone per meno di 30-35 milioni. Una distanza che è minima, ed i giallorossi vogliono una risposta nelle prossime ore, non intenzionati a presentare nuovi rilanci. Arriva un doppio via libera potenzialmente decisivo per l’arrivo dell’attaccante a Trigoria.

Mentre la Roma di Daniele De Rossi non va oltre il pari in rimonta nell’amichevole contro il Kosice, Florent Ghisolfi continua il braccio di ferro con la Juve per Soulé. L’esterno offensivo argentino è in cima alla lista dei desideri giallorossa ed è stata presentata una nuova offerta a Cristiano Giuntoli. L’ultimo rilancio giallorosso sfiora i 30 milioni ed ha visto aumentare la proposta economica in favore dei bianconeri, che ora dovranno rispondere a stretto giro di posta. Oltre alla volontà del calciatore di vestire il giallorosso, per la Roma arriva anche un doppio via libera dalla Premier League.

Calciomercato Roma, conto alla rovescia Soulé: ultimatum alla Juve

Ultimatum lanciato dalla Roma alla Juventus sul fronte Matias Soulé. La risposta giallorossa è attesa entro la giornata di oggi con Florent Ghisolfi che non sembra intenzionato a nuovi rilanci. Secondo quanto scrive l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, le prossime 24 ore saranno decisive per l’attaccante classe 2003, per capire se sarà dentro o fuori dal progetto di De Rossi.

Un altro via libera per l’approdo dell’argentino a Trigoria arriva dalla Premier League. Il quotidiano sportivo rivela come il West Ham non sia mai stato in corsa per l’ex Frosinone, mentre il Leicester non ha presentato nuove offerte.