Rilancio Roma da 29 milioni per Soulé: la Juve ha già risposto

Calciomercato Roma, Ghisolfi ha offerto 29 milioni di euro alla Juventus per il cartellino di Soulé. La risposta di Giuntoli è già arrivata

La Roma vuole Soulé. E come vi abbiamo riportato prima ha alzato l’offerta per l’argentino della Juventus: 25 milioni di euro come base fissa, più 4 milioni come bonus per toccare quota 29 milioni. Insomma, una cifra importante per regalare il giocatore a De Rossi.

Come detto anche prima, comunque, la Juventus ha sempre chiesto 35milioni di euro per il cartellino dell’ex Frosinone. Non un euro in meno. Al massimo, secondo alcuni, si potrebbe accontentare di 32-33milioni di euro. Anche 30, arrivati a questo punto del mercato. Ma Giuntoli a quanto pare non vuole scendere ancora. Ecco perché, secondo le informazioni che sono state riportate da Gianluca Di Marzio, la risposta dei bianconeri sarebbe arrivata già.

La Juve dice no: vuole oltre 30 milioni

“La Juventus è intenzionata a rifiutare anche l’ultima offerta della Roma – ha scritto il giornalista di Sky sul proprio profilo X – e continua a chiedere dai 30 milioni in su”. Insomma, nemmeno questo assalto sarebbe andato a segno per Ghisolfi che, arrivati a questo punto, o rilancia o difficilmente riuscirà a fare colpo.

In tutto questo, come vi abbiamo detto, la Roma avrebbe trovato anche l’alternativa all’argentino: parliamo di Summerville del Leeds (c’è anche l’interesse del West Ham che ha puntato Soulé), per il quale potrebbero bastare 25milioni di euro per chiudere l’affare. Sono ore decisive, insomma, per capire come si muoverà la Roma arrivati a questo punto. O andare in maniera definitiva cercando di accontentare le richieste della Juventus, oppure cambiare obiettivo puntando l’esterno olandese che l’anno scorso nella Serie B inglese ha fatto 19 gol e 9 assist.