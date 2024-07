La Roma fa bingo con l’alleata: Juve sotto scacco

Calciomercato Roma, avviati i contatti per l’esterno olandese: la richiesta è di 25milioni di euro. Ecco il nome spuntato in queste ore

La Roma non cerca solo una punta centrale che possa andare a sostituire Dusan Vlahovic, ma vuole anche un esterno offensivo. Trattato Chiesa – che ha temporeggiato – i pensieri adesso sono per Soulé, sempre della Juventus, che avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento in giallorosso. Insomma, in questo caso si dovrebbe “solamente” trovare l’accordo con i piemontesi che, però, per ora non scendono al di sotto di 35milioni di euro come valutazione.

Insomma, non è così semplice riuscire a prendere l’argentino ex Frosinone che lo scorso anno ha disputato, almeno sotto l’aspetto personale, una grande stagione in Ciociaria. Ed ecco perché, almeno secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Francesco Guerrieri, Ghisolfi avrebbe iniziato ad avviare i contatti per un altro giocatore offensivo.

Calciomercato Roma, occhi su Summerville

“La Roma ha preso contatti con il Leeds per discutere le condizioni per Crysencio Summerville. Il prezzo richiesto per l’esterno olandese si aggira intorno ai 20-25milioni di euro“. Questa la notizia riportata dal giornalista citato prima, e quindi sarebbe comunque nei parametri economici che la Roma ha messo sul piatto per prendere un esterno offensivo.

Summerville (22 anni) l’anno scorso con la maglia dei bianchi d’Inghilterra ha giocato 43 partite in Championship segnando 19 gol e servendo 9 assist decisivi ai compagni. Un giocatore quindi importante, assai giovane, che anche sotto l’aspetto economico potrebbe rivelarsi un investimento importante per il futuro. Vedremo se questa indiscrezione di mercato verrà comunque confermata dai fatti. Anche perché, oggettivamente, il tempo inizia un poco a stringere e quindi a De Rossi servono quei giocatori che possono aiutarlo l’anno prossimo in campionato e in Europa League.