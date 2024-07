Calciomercato Roma, ritorno in Premier: prezzo fissato

Ecco le ultime in merito ad uno nei nomi più desiderati da Florent Ghisolfi e il suo staff per concretizzare la rivoluzione giallorossa

Sono passati svariati giorni dall’inizio della sessione estiva del calciomercato, ma i tifosi dell’AS Roma sembrerebbero sempre più preoccupati da una campagna acquisti sino ad ora a dir poco modesta. Soltanto l’approdo di Enzo Le Fée – raffinato centrocampista francese prelevato dal Rennes – avrebbe in parte soddisfatto le esigenze di uno dei reparti giallorossi, ma in particolare attacco e difesa si trovano ancora all’interno di una palese emergenza.

La rosa precedentemente concepita da Tiago Pinto in relazione alla esigenze di José Mourinho poco ha a che fare con quanto occorre a Daniele De Rossi per concretizzare la propria visione della Roma del futuro e, le numerose partenze in atto, costringono inevitabilmente il nuovo direttore tecnico d’oltralpe ad accelerare le trattative in atto.

A prescindere dalle lacune più palesi, De Rossi ha manifestato apertamente le proprie priorità, che riguardano in particolare le fasce. Difatti, proprio come nel caso dei riferimenti tattici più volte palesati in pubblico (Spalletti e Luis Enrique), il sistema di gioco del Comandante di Ostia farà particolare affidamento agli esterni, sia difensivi che offensivi. Ecco dunque che emergono nuove indiscrezioni in merito ad uno dei nomi più chiacchierati delle scorse settimane tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini.

L’Aston Villa su Assignon, Ghisolfi monitora

Oltre all’emergenza centravanti (che diverrà realmente preoccupante nel caso in cui Tammy Abraham dovesse realmente abbandonare Trigoria), il ruolo che più preoccupa la tifoseria capitolina è certamente quello del terzino destro, vista la partenza di Rasmus Kristensen e le prestazioni a dir poco opache collezionate nel corso della stagione appena conclusasi da Rick Karsdorp e Zaki Celik.

Ecco dunque che il profilo di Lorenz Assignon è divenuto particolarmente accattivante agli occhi della dirigenza capitolina, che negli scorsi giorni avrebbe piazzato il classe 2000 del Rennes in cima ai propri obiettivi per la fascia destra.

Si tratta di un giovane terzino dalle spiccate qualità dinamiche, che nel corso dell’ultima stagione – vissuta a metà tra Ligue 1 (Rennes) e Premier League (FC Burnley) – ha di certo vissuto il suo momento di maggior efficacia calcistica.

Rapido nel breve e nell’allungo, tecnico e piuttosto efficace sia in fase di copertura che in quella offensiva, Assignon rappresenterebbe un elemento particolarmente gradito a DDR, il quale potrebbe persino immaginare di sfruttarne le caratteristiche per sfruttarlo come jolly tra difesa e centrocampo.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, l’Aston Villa si sarebbe mosso per acquisirne il cartellino, entrando in diretta concorrenza con la Roma di Ghisolfi. Il quotidiano francese indica ancora i 10 milioni di euro come il prezzo fissato dal Rennes, con cui il direttore tecnico giallorosso possiede vie di comunicazione facilitate dall’esperienza collezionata nella massima lega francese.