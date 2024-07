Tempo scaduto per Soulé: la Juve scrive alla Roma

Calciomercato Roma, Soulé non cambia idea: offerta e nuova risposta della Juventus. Giornata decisiva, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il nome di Soulé continua ad essere uno di quelli in grado di monopolizzare le attenzioni principali di questa fase di calciomercato, che ha fin qui visto la Roma ricercare profili in grado di assecondare le richieste di De Rossi, che ha da tempo palesato a Ghisolfi le necessità di una squadra importante ma a dir poco perfettibile, in vista di una stagione durante la quale bisognerà cercare di colmare l’ormai abitudinario gap rispetto alle tante altre pretendenti ad un posto in Champions League.

Per farlo, servirà trasformare la necessità una virtù, con gli addetti ai lavori di Trigoria chiamati a cercare gli incastri giusti in un calciomercato non ricchissimo di fondi in casa Roma ma contraddistinto da un margine di manovra ben più ampio rispetto al passato, nonostante la solita assenza degli introiti Champions League. Come accaduto già in passato, la Roma vorrà anche questa volta dimostrare di riuscire ad arrivare a giocatori importanti, per implementare il tasso tecnico di una rosa che, questa volta, sarà però calibrata su ingaggi definitivi e di elementi con i quali catalizzare l’ormai avviato percorso triennale con De Rossi in panchina.

Soulé vuole solo la Roma, Premier ‘congelata’ e risposta finale Juventus

La ricerca continua ad essere orientata su giocatori affamati e desiderosi di prendere parte ad un progetto come quello della Roma, che ha deciso in queste ultime settimane, non casualmente, di puntare su un giocatore quale Matias Soulé. La voglia dell’argentino di approdare alla corte di De Rossi dopo l’anno in prestito al Frosinone ha fin qui rappresentato una grossa discriminante per l’orientamento delle attenzioni capitoline su questo giocatore, per il quale balla, però, ancora una certa distanza tra la Roma e la Juventus.

La richiesta proveniente da Torino è sempre stata di almeno 30 milioni di euro, con gli addetti ai lavori di Trigoria che, forti del benestare dello stesso giocatore, hanno sempre cercato di formulare proposte rasentanti tale somma, considerando anche una parte di bonus variabili e divenuti recente oggetto di grande attenzione e discussione. Su tale scenario, in particolar modo, va evidenziato come la giornata di domani potrebbe essere decisiva, con la risposta definitiva della Juventus all’ultima offerta proposta dalla Roma.

Per ora, non si segnalano rilanci dal Leicester, così come l’offerta del West Ham di 35 milioni di euro non sarebbe stata ancora formalizzata ufficialmente dal club inglese. Anche in caso di affondi più concreti del West Ham, la volontà del giocatore continuerebbe, però, a restare quella di approdare alla Roma, da lui individuata come tappa fondamentale per il proprio futuro. Vedremo se basterà a fare breccia nelle complicate e razionalmente elevate richieste di Giuntoli e adepti.