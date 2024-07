Calciomercato Roma, affare in prestito: firma a sorpresa

Calciomercato Roma, una nuova operazione in prestito può coinvolgere la squadra giallorossa. Sondaggio avviato per la firma a sorpresa, ecco le ultimissime.

La Roma di Daniele De Rossi è tornata a lavora quest’oggi a Trigoria dopo il giorno di riposo concesso in seguito alla seconda amichevole estiva. La squadra giallorossa non è andata oltre il pari in casa degli slovacchi del Kosice, con il tecnico romanista che ha dovuto far fronte a diverse assenze, tra infortunati e non aggregati al ritiro. Oggi nel centro sportivo giallorosso si sono rivisti Paulo Dybala, che è volato in Argentina per sposarsi, e Tammy Abraham, che sembra aver superato le noie muscolari che gli hanno fatto saltare i primi due impegni amichevoli nel calendario estivo della preparazione della Roma.

Nelle prime due amichevoli estive della Roma si sono messi in mostra tanti baby calciatori agli ordini di mister De Rossi. A balzare agli occhi è stato anche Niccolò Pisilli, il centrocampista classe 2004 è andato in rete sia contro il Latina che in casa del Kosice, dove ha realizzato un bel gol con inserimento in area di rigore, valso l’1-1 finale in Slovacchia. Il centrocampista ventunenne ha già debuttato in prima squadra, trovando anche la rete in Europa League la scorsa stagione.

Calciomercato Roma, la Sampdoria punta Pisilli: affare in prestito

Il suo percorso non è sfuggito alle sirene del calciomercato estivo, con la Serie B pronta a bussare nuovamente alla porta della Roma. I giallorossi hanno già definito il prestito secco di Riccardo Pagano con il Catanzaro ed ora potrebbero effettuare la stessa operazione con Pisilli.

Il centrocampista giallorosso è finito nel mirino della Sampdoria, come riferito su X da Gianluigi Longari. La squadra blucerchiata la scorsa stagione aveva preso in prestito a gennaio Ebrima Darboe, ora tornato a Trigoria agli ordini di De Rossi. Sotto la Lanterna stavolta può finirci Niccolò Pisilli, la Doria ha mostrato interesse per il prestito del giovane centrocampista.