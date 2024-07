Colpo di scena da 35 milioni: Rabiot firma in Serie A

Giungono nuove indiscrezioni in merito agli obiettivi del Milan di Paulo Fonseca, pronto a puntare su un uscente biancoero

La sessione estiva del calciomercato non ha ancora soddisfatto a pieno la fame di trasferimenti covata dagli appassionati della massima lega italiana nel corso delle ultime settimane, durante le quali pareva che la Serie A, soprattutto per quanto concerne le proprie big, sarebbe stata sottoposta ad un vero e proprio terremoto in termini di operazioni di mercato.

Per ora, oltre al frenetico valzer di allenatori, sono stati piuttosto modesti i movimenti che hanno caratterizzato l’estate nostrana, ma, a differenza di quanto avvenuto sinora, la seconda parte del calciomercato sembrerebbe riservare una considerevole quantità di cambi di casacche.

Uno degli argomenti che sta monopolizzando l’attenzione degli appassionati del bel paese è senza dubbio alcuno il braccio di ferro attualmente in atto tra la Juventus di Cristiano Giuntoli e la Roma di Florent Ghisolfi per la cessione del cartellino di Matias Soulé. Il fantasista argentino sta attirando l’attenzione di media e tifosi, a causa delle rosee prospettive promesse nella stagione appena conclusasi, durante la quale gli italiani sono stati incantati dalle plateali qualità del classe 2003.

Tuttavia vi sono svariati altri affari che hanno coinvolto la Vecchia Signora di Cristiano Giuntoli, come quello riguardante l’avvenire di Adrien Rabiot, il cui destino potrebbe coincidere nuovamente con la massima lega italiana.

Fofana costa troppo, il Milan vira su Rabiot a zero

Il centrocampo del Milan è certamente uno dei reparti in cui la dirigenza rossonera sta concentrando con più convinzione le proprie energie e le proprie risorse in termini di capitale da investire, non a caso nel corso delle ultime settimane sono stati svariati i nomi transitati sui taccuini di Milanello.

A spiccare è stato in particolare quello di Youssouf Fofana, ovvero il talentoso centrocampista classe ’99 attualmente in uscita dal Monaco. Per acquisire il cartellino del francese – abile in fase di copertura, ma anche dotato di un’invidiabile disinvoltura tecnica – sembrava che i vertici francesi non pretendessero cifre esorbitanti, ma l’approdo nella trattativa di Atletico e Manchester United avrebbe fatto lievitare sensibilmente l’asticella del prezzo.

A Milanello si è dunque iniziata a valutare con attenzione un’alternativa e, nelle scorse ore, come riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe emerso il profilo di Adrien Rabiot. Dopo cinque anni al servizio della Vecchia Signora, il francese si ritrova svincolato, il che permetterebbe al Milan di ammortizzare un ingaggio indubbiamente esoso (7-8 milioni di euro netti). Fonseca parrebbe intravedere nella commistione di tecnica e fisicità le caratteristiche necessarie a elevare la consistenza del proprio centrocampo.