Commissione folle e via libera Roma, hanno già salutato il bomber

Calciomercato Roma, commissione choc e addio al bomber: nuovo via libera dopo quello capitolino. Gli ultimi aggiornamenti.

La Roma continua a lavorare, oltre che sui vari fronti di cui già noto, anche sull’acquisto di un centravanti, notizia attesa con impazienza a Trigoria. La squadra di Daniele De Rossi, con l’inizio della nuova stagione alle porte, sente la pressione dei tifosi per rinforzare il reparto offensivo, per il quale si continuano a tenere in considerazione nomi importanti e altisonanti quali, ad esempio, quelli di Matias Soulé e Federico Chiesa.

Sebbene quest’ultimo resti nei piani della dirigenza, l’argentino è in questa fase il nome più altisonante di questo momento, parallelamente ai tanti altri nomi accostati alla Roma per il rimpolpo di un attacco che dovrà ripartire anche da un valido erede di Lukaku, ormai ben lontano da un ritorno a Roma. La stessa condizione post-rientro di Abraham rende il numero 9 un papabile sacrificabile, portando la Roma a valutare tutta una serie di nomi per assicurare a De Rossi un degno bomber e finalizzatore per un ormai avviato progetto.

Calciomercato Roma, il West Ham si defila per Jonathan David

Nomi come Sorloth, Retegui ed En-Nesyri sono stati alcuni dei più caldi da questo punto di vista, con complicazioni e difficoltà che hanno portato ad infiammarsi nuovamente un nome cautamente accostato alla Roma già in passato, quale Jonathan David del Lille. Finito nel mirino trascorso anche di altri club di Serie A come Napoli e Milan, il canadese piace parecchio a livello europeo, dove ha attirato le attenzioni della Premier e di un Atletico Madrid del quale abbiamo già detto.

Le ultime ore, infatti, hanno lasciato intendere come i Colchoneros di Simeone siano seriamente intenzionati a ingaggiare Dovbyk del Girona. In questo modo, l’Atletico potrebbe risultare una competitor meno preoccupante per le interessate a David, per il quale si potrebbe adesso assistere ad un altro colpo di scena. Stando a quanto riferito dal The Sun, infatti, anche il West Ham intende tirarsi fuori dalla corsa al suo ingaggio.

Decisiva la richiesta di 10 milioni di commissioni per il suo trasferimento, orientando la propria attenzione su altri obiettivi, quali Jhon Duran dell’Aston Villa.