Dalla Juve all’Inter, doppio addio: clausola già incassata

Addio a Juventus e Inter, bottino pieno dopo l’incasso con la clausola: lasciano subito la Serie A. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Continuano ad essere diversi e numerosi gli scenari in grado di infiammare un calciomercato non ancora del tutto decollato, in casa Roma e non solo. In quel di Trigoria, come noto, c’è consapevolezza di dover accelerare tempistiche e trattative al fine di aiutare Daniele De Rossi nell’imbattersi tempestivamente nella nuova stagione, lavorando su un organico completo e funzionale.

Molto dipenderà dalle capacità di Ghisolfi nel saper sfruttare e cogliere le giuste opportunità, previ incastri e tempistiche che, nel calciomercato, possono talvolta risultare decisive. Mentre la Roma resta concentrata su diverse situazioni ben legate anche al mondo Juventus, intanto, alcune delle realtà più nobili del nostro campionato potrebbero essere ulteriori protagoniste di una campagna acquisti ancora in piena evoluzione. La su citata Juventus, come ricordano gli stessi incroci con il mondo giallorosso, è alla ricerca di linfa economica che consenta a Giuntoli di continuare a investire nel nuovo organico da mettere nelle mani di Thiago Motta.

Doppietta in Serie A dello Stoccarda, addio a Juve e Inter: c’è Gudmundsson

In quest’ottica, dunque, possono essere spiegate le possibili uscite di Soulé o Chiesa, annoverati nel corpo di elementi che la Juventus potrebbe ben presto salutare per poi rinvestirne i ricavi. Proprio mentre rimbalza anche il nome di Huijsen, reduce dal periodo in prestito alla Roma, in una lista di papabili sacrificati per aiutare il su citato progetto Giuntoli, anche il mondo Inter pare dover fare i conti con possibili ingerenze della Bundesliga.

Lo Stoccarda, intenzionato a qualificarsi per la Champions League, sta cercando rinforzi in Serie A che potrebbero influenzare le strategie di mercato delle principali squadre italiane. Oltre allo stesso difensore olandese naturalizzato spagnolo, nel mirino tedesco ci sarebbe anche il talentuoso esterno del Genoa, Albert Gudmundsson. Reduce da un campionato chiosato al secondo posto, lo Stoccarda ha ottenuto un’importante somma dalla vendita di Serhou Guirassy al Borussia Dortmund (grazie alla clausola rescissoria di 17,5 milioni di euro). Ora, con risorse fresche a disposizione, la squadra è pronta a rafforzarsi in diversi settori.

Per l’attacco figura, appunto, il classe ’97 dei liguri, finito nei più nobili mirini della Serie A e, soprattutto, di un Inter che da tempo se n’era interessata. Attualmente ancora al Genoa, il futuro di Gudmundsson potrebbe essere lontano dalla Serie A e anche da una Premier cui pareva inizialmente destinato.