Karsdorp chiama la Roma: è successo tutto in fretta

Rick Karsdorp continua ad essere un nodo centrale del mercato della Roma. Il laterale olandese tiene sotto scacco Ghisolfi, che continua a cercare una soluzione

Il terzino non ha ancora accettato nessuna offerta di quelle arrivate a Trigoria e sembra che nelle ultime ore sia saltato anche un possibile scambio. Finché non lascerà la Capitale diventa difficile poter tesserare un altro esterno destro.

La Roma di Ghisolfi ha un problema. A dire il vero sono più di uno sul mercato ma attualmente il ds francese deve fare i conti con uno stallo che riguarda la fascia destra. Si perché dopo il mancato rinnovo del prestito di Kristensen e con il solo Celik in rosa, De Rossi deve avere al più presto un rinforzo da quella parte. Il problema più grande riguarda la situazione di Rick Karsdorp, con ancora un anno di contratto ma escluso dalle attività della prima squadra. L’olandese non si è lasciato bene con De Rossi e con l’ambiente giallorosso dopo la fine della scorsa stagione. L’errore nella gara d’andata con il Bayer Leverkusen è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e da lì non c’è stato più ritorno.

L’esterno ex Feyenoord continua ad allenarsi in disparte rispetto ai compagni e attende una soluzione sul mercato. Di proposte a Trigoria ne sono arrivate diverse, soprattutto dalla Turchia, dove sia il Besiktas che il Trabzonspor era disposte a prenderlo tra le proprie fila. Il classe ’95 non ha però trovato l’accordo con nessuno, visto anche il pesante contratto da 2,5 milioni di euro netti che percepisce nella Capitale.

Karsdorp blocca i piani della Roma: salta lo scambio con il Rennes per Assignon

Ghisolfi aveva provato ad inserire Karsdorp in uno scambio con il Rennes per Assignon, che resta ad oggi il profilo preferito dal ds transalpino per la fascia destra. La Roma sembrava disposta anche a pagare una parte dell’ingaggio dell’olandese pur di convincerlo ad accettare la destinazione in Ligue 1, ma a quanto pare non se ne farà nulla. Come riportato da Il Messaggero, lo stipendio dell’ex giocatore del Feyenoord è comunque troppo alto e la trattativa si è intoppata sul nascere. Lui ha anche rifiutato l’AEK Atene, che sembrava essere una possibilità nei giorni scorsi e ora mandarlo a giocare rischia di diventare sempre più difficile.

Nonostante il contratto in scadenza nel 2025, Karsdorp non trova sistemazione e questo blocca l’acquisto di un nuovo terzino destro, che nelle intenzioni di Ghisolfi dovrebbe prendere il suo posto. Il Rennes per Assignon chiede non meno di 15 milioni e al momento con l’inserimento anche dell’Aston Villa non si può dare l’accelerata decisiva alla trattativa.