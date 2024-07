Marotta bloccato e goduria Juventus: le cifre sono UFFICIALI

La sessione estiva di calciomercato in Serie A vede Inter e Juventus tra le grandi protagoniste. La squadra bianconera effettua il sorpasso ai danni dell’ex Marotta, ecco le cifre ufficiali.

Tornano ad intrecciarsi le vie del calciomercato estivo sull’asse che ruota intorno all’Inter ed alla Juventus. L’ultimo colpo messo a segno dai bianconeri è stato il terzino Juan Cabal, passato dall’Hellas Verona alla Juve, quando sembrava sempre più vicino all’Inter di Simone Inzaghi. La squadra Campione d’Italia, che si è già assicurata due rinforzi di valore a parametro zero come Taremi e Zielinski, potrebbe nuovamente alzare bandiera bianca nel nuovo derby d’Italia che si gioca nel calciomercato estivo.

Grandi manovre coinvolgono Inter e Juventus nella sessione di calciomercato estivo della Serie A. Dopo la chiusura dell’operazione Cabal con l’Hellas Verona i riflettori delle due squadre vengono nuovamente segnalati in corsia. Uno degli obiettivi proibiti dei due club italiani è il portoghese Joao Cancelo, ex di entrambe le squadre ed in rotta d’uscita dal Manchester City di Guardiola. Il profilo del laterale lusitano stuzzica tante squadre in giro per l’Europa, con il derby d’Italia in prima fila per un suo suggestivo ritorno in Serie A.

Calciomercato Juventus, Marotta superato: le cifre per il ritorno di Cancelo

E la Juventus sembra garantirsi una posizione di favore per il ritorno del portoghese alla Continassa. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dai bookmakers, l’Inter del presidente Giuseppe Marotta parte dietro alla squadra bianconera.

Le quotazioni per un ritorno in Serie A del laterale del Manchester City vedono infatti avanti la Juventus nella corsa con l’Inter. I bianconeri sono offerti a quota 3 su Planetwin365 e 4 su Goldbet. La squadra nerazzurra viene invece quotata tra 3,75 e 4 volte la posta secondo i bookmakers. Un indizio che apre le porte ad un nuovo duello, prima che le due squadre si sfidino in campo nella corsa al campionto di Serie A.