Non sta più nella pelle, aspetta solo la Roma: annuncio UFFICIALE

In procinto di definire la trattativa con la Juventus per Matias Soulé, la Roma sta imprimendo un’accelerazione importante alla propria sessione estiva di calciomercato. L’ultimo rilancio dei giallorossi per l’argentino ha dato i suoi frutti, al punto che le parti sono sempre più vicine a trovare la quadra definitiva. Il restyling sulle corsie laterali, però, non è finito qui.

Oltre ad aver messo la freccia per la definizione della trattativa Soulé, i giallorossi hanno stretto i tempi anche per Samuel Dahl. Dopo aver incassato il sì del calciatore ormai da diversi giorni, la Roma è riuscita a trovare l’accordo anche con il Djurgardens. La svolta definitiva è ormai dietro l’angolo, come confermato dalle parole dello stesso laterale mancino. Intervistato ai microfoni del sito svedese Expressen, Dahl si è espresso in questi termini esternando il suo punto di vista alla luce della chiusura ormai imminente della trattativa con la Roma. Di seguito le sue parole: “Sarà molto divertente con la Roma. Il fatto che la trattativa sia proceduta in modo così veloce è assolutamente incredibile. Domani ultima partita con il Djurgardens? Possibile. Ad ogni modo non intendo pensarci, altrimenti diventerebbe qualcosa di negativo”.