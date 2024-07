Calciomercato Roma, bomber a sorpresa: l’indizio riscrive il finale

Calciomercato Roma. Il mercato della società giallorossa prosegue tra possibili nuovi acquisti e sempre più probabili cessioni.

In ambiente Roma si sente aria di grande colpo. Si attende l’annuncio che, però, per ora, non è ancora arrivato. In attesa del possibile nuovo arrivo la dirigenza giallorossa si muove anche su altri fronti.

Il direttore sportivo, Florent Ghisolfi, vuole dare, al più presto, un centravanti a Daniele De Rossi. Le bocche di fuoco giallorosse si sono ridotte all’osso, ma ora la Roma vuole rimediare al più presto. Se Romelu Lukaku è ormai pronto a riabbracciare il ‘suo’ Antonio Conte, Andrea Belotti, tornato dal prestito alla Fiorentina, si è accasato presso l’ambizioso Como di Cesc Fabregas. Al momento il solo Paulo Dybala, peraltro fresco di matrimonio, è l’unico vero tassello del fronte offensivo giallorosso. E Tammy Abraham? L’attaccante inglese sembra sempre sul punto di lasciare Trigoria ma, al momento, nessuna trattativa è andata in porto. E se ci si domanda quale sarà il futuro dell’attaccante inglese una risposta precisa potrebbe arrivare dalle agenzie di scommesse.

Il futuro di Abraham è deciso. Ecco i numeri

La Roma, e Daniele De Rossi, ritengono Tammy Abraham un elemento sacrificabile in nome di un possibile miglioramento della rosa.

Sull’attaccante della Roma, nelle scorse settimane, si erano posati gli occhi di diversi club della Premier League, campionato dove l’attaccante della Roma tornerebbe molto volentieri. Sono stati, però semplici abboccamenti che non hanno portato a nulla di concreto. Così come non hanno portato a nulla di concreto le richieste di informazioni arrivate prima da Milano, sponda Milan e poi dalla Juventus. La valutazione che la Roma ha fatto del suo attaccante è decisamente importante, attorno ai 30 milioni di euro.

A complicare la sua cessione vi è indubbiamente anche il discorso legato all’ingaggio di Abraham. Sul futuro dell’attaccante inglese ha provato a dare risposta Goldbet con le quote per i suoi scommettitori. La cessione Tammy Abraham in questa sessione di mercato è quotata 1,50. Una quota bassa, ma soltanto dieci giorni fa la quota era 1,20. In deciso rialzo, quindi, la possibilità che l’attaccante inglese possa rimanere ancora alla Roma.