Ribaltone con lo scambio: anche Chiesa è fuori

Al centro di vivaci intrecci di calciomercato, il futuro di Federico Chiesa è ritornato prepotentemente d’attualità. Così cambia tutto

Uno dei profili che sta calamitando le maggiori voci di calciomercato è sicuramente Federico Chiesa. L’esterno offensivo della Juventus, legato ai bianconeri da un contratto in scadenza nel 2025 che non è stato ancora rinnovato, non ha sciolto i dubbi sul suo futuro. Accostato in tempi e in modi diversi alla Roma, l’ex esterno della Fiorentina si è preso del tempo per valutare il da farsi.

In assenza di rinnovo, la ‘Vecchia Signora’ ne sta valutando con attenzione la cessione. Sebbene i bianconeri si siano mostrati disposti ad accettare anche offerte da 25 milioni di euro, fino a questo momento i diversi fili intrecciati per la cessione di Chiesa non hanno ancora portato a sbocchi risolutivi. La variabile temporale, però, pende a favore del giocatore. Chiamata a trovare una soluzione in tempi relativamente brevi, la Juve si sta guardando intorno. Congelata al momento la trattativa con la Roma che, dopo aver memorizzato le richieste di Chiesa, ha preferito immediatamente virare su Soulé, in Serie A si era parlato di un possibile inserimento del Napoli. L’eventuale inserimento nella trattativa di Raspadori avrebbe potuto spianare la strada ad un’operazione che, sin da subito, si è contraddistinta per presentare notevoli ostacoli.

Chiesa tra Serie A ed estero: smentito l’interesse del Napoli

Proprio in quest’orizzonte si inseriscono le ultime indiscrezioni di mercato rilanciate da Ciro Venerato al sito TGR. Secondo quanto riferito, tra i profili monitorati per puntellare il reparto esterni ci sarebbe Domenico Berardi. Nei dossier degli Azzurri, invece, non sarebbe presente Federico Chiesa.

Allo stato attuale della situazione il jolly italiano della Juventus non sarebbe infatti considerato un obiettivo dal Napoli. Inoltre, Venerato ha smentito anche un possibile interesse degli Azzurri per Kostic, considerato tutt’altro che incedibile da parte della ‘Vecchia Signora’. Prova ne sia le voci di un possibile scambio tra l’esterno serbo ed El Shaarawy; eventualità che, però, non è stata approfondita da Roma e Juve, che nelle prossime ore si apprestano a definire gli ultimissimi dettagli per scrivere la parola fine all’operazione Soulé.