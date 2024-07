Soulé è della Roma: la data dell’arrivo

Soulé è della Roma. Dopo aver chiuso ieri la trattativa, ecco qual è il giorno nel quale vedremo l’argentino in giallorosso.

E adesso rimane solamente una cosa, attendere l’annuncio ufficiale del club. Soulé è della Roma, ormai è tutto fatto. E diamo una rispolverata alle cifre: 26 milioni di euro di base fissa, 2 milioni di bonus facilmente raggiungibili, altri 2 milioni difficili più un 10% della futura rivendita (la Juve spingeva per il 20 ma Ghisolfi ha fatto muro, vincendo) in favore dei bianconeri.

Alla fine è passato la linea giallorossa che ha sfruttato al meglio la volontà del giocatore voglioso di mettersi immediatamente agli ordini di Daniele De Rossi e di raggiungere gli amici e connazionali Paredes e Dybala. Il primo ancora non è a Trigoria, il secondo invece l’altro ieri è tornato dopo il matrimonio con Oriana. Ma quando diventerà giallorosso Soulé? La Gazzetta dello Sport non ha dubbi.

Oggi Soulé sarà della Roma

La data è quella di oggi, 25 luglio. Potrebbe essere già programmato un aereo per Soulé che partirà dalla Germania e atterrerà nella Capitale. Poi come al solito visite mediche e firma sul contratto quinquennale a 2 milioni di euro più bonus. Poi sarà solamente la volta dell’annuncio ufficiale, che come detto potrebbe arrivare già nella giornata di domani, forse. Ma è solamente questione di ore ormai, il più è stato fatto con l’accordo siglato nella giornata di ieri che ha chiuso la pratica.

Chissà, magari De Rossi e i tifosi della Roma se lo potrebbero ritrovare sabato pomeriggio a Trigoria quando andrà in scena l’amichevole contro il Tolosa che per motivi di ordine pubblico verrà giocata nel centro sportivo giallorosso. Sarebbe interessante capire se c’è questa possibilità e come detto il quotidiano rosa in edicola scrive questo: “Soulé oggi sarà della Roma“. Quindi sì, questa possibilità non è proprio da escludere a priori.