Chiesa resta in Serie A: scambio choc con l’anti Juve

Chiesa resta in Serie A: ecco l’ultima ipotesi sul tavolo dell’attaccante della Juventus che ancora non ha chiaro il suo futuro

Questa che stiamo attraversando pare proprio essere l’estate del tormentone Chiesa. Il giocatore della Juventus, che pare essere uscito dai radar di Thiago Motta, è alla ricerca di una sistemazione per la prossima stagione, visto che ha un contratto in scadenza che fino al momento non è stato rinnovato e che non sembra ci siano i presupposti per farlo.

Se nelle scorse ore vi abbiamo parlato di un interesse e anche abbastanza forte del Tottenham, che lo vorrebbe portare in Premier League, è evidente che le ore sono così calde che tutto sembra possa cambiare nello spazio di pochissimo tempo. Per Chiesa, inoltre, si è parlato anche di un possibile interesse dell’Inter – ma solamente in caso di possibile innesto a zero, quindi per l’anno prossimo – mentre rimane viva una pista che porta all’anti Juve per eccellenza. Sì, parliamo del Napoli.

Chiesa al Napoli, scambio con Raspadori

Secondo le informazioni che sono state riportate da TuttoSport infatti, c’è un elemento nella squadra di Antonio Conte, neo tecnico degli azzurri, che proprio al centro del progetto non è e, che quindi, sta vivendo una situazione simile a quella di Chiesa in bianconero. Parliamo di Giacomo Raspadori, che potrebbe anche andare via in questa sessione di mercato.

L’ipotesi che il quotidiano torinese lancia è quella appunto di uno scambio tra i due italiani. Che potrebbero quindi rivitalizzarsi in due squadre diverse e che sono sicuramente agli antipodi. Sarebbe uno scambio clamoroso ma che evidentemente potrebbe fare felici tutti. Non solo i due tecnici, che vorrebbero facce diverse dentro la propria squadra, ma anche i due giocatori, che forse sono pronti a tuffarsi in questa nuova avventura. Vedremo se in tutto questo ci saranno degli sviluppi. Ma la pista è sicuramente da seguire.