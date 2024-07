“Ha chiesto la cessione alla Roma”: la reazione UFFICIALE è immediata

Calciomercato Roma, la presa di posizione non è tardata ad arrivare. Reazione immediata dell’agente del calciatore: ecco quanto successo

La settimana che sta per aprirsi ha tutta l’aria di potersi configurare come il vero punto di svolta della sessione estiva di calciomercato della Roma. In attesa dell’ufficialità della firma di Dahl, i giallorossi si preparano ad accogliere anche Matias Soulé, il cui addio alla Juventus è stato indirettamente ufficializzato da Thiago Motta. Nel frattempo, Ghisolfi spera di chiudere anche la partita Dovbyk in tempi relativamente brevi, dopo aver trovato l’accordo con il calciatore e avviato contatti importanti con il Girona.

In un mosaico che con il passare delle settimane sta cominciando a prendere forma, un ruolo importante sarà chiaramente ricoperto da Edoardo Bove, al centro di vivaci indiscrezioni di mercato. Sebbene la sua permanenza all’ombra del Colosseo non sia sicura, al momento le voci riguardanti il giovane centrocampista della Roma non si sono tradotte in offerte concrete. Nelle ultime ore, però, è stato l’agente che cura gli interessi del calciatore, Diego Tavano, a rispondere direttamente ad un’indiscrezione di mercato.

Calciomercato Roma, l’agente di Bove ‘zittisce’ le ultime voci

Per entrare nel dettaglio, però, è necessario riavvolgere il nastro. Nel primo pomeriggio era rimbalzata l’indiscrezione relativa alla presunta volontà di Bove di cambiare aria, chiedendo la cessione. Tavano ha quindi ripubblicato lo screen dell’indiscrezione in questione, impreziosendola nella sua Instagram Story con tre emoji raffiguranti una risata e una sigaretta. Il tutto corredato da un punto interrogativo piuttosto eloquente.

Un modo con il quale l’agente di Bove ha voluto stoppare sul nascere le voci riguardanti una richiesta di cessione da parte del calciatore, che comunque continua ad essere al centro di un tourbillon di mercato. Seguito in tempi e in modi diversi dalla Fiorentina, che però fino a questo momento non ha affondato il colpo preferendo prima rinforzare altre zone del campo, il nome di Bove è finito da settimane nei dossier del Fulham.