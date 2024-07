Juventus insaziabile, sprint per l’accordo: Thiago Motta accontentato

Calciomercato Juventus, arrivano nuovi aggiornamenti su uno dei profili accostati con maggiore frequenza ai bianconeri: Giuntoli prova a far saltare il banco

Non scalfita dalla larga sconfitta patita nella prima amichevole pre-stagionale contro il Norimberga, la Juventus continua a sondare il terreno alla ricerca di soluzioni importanti con cui puntellare l’organico a disposizione di Thiago Motta. In attesa di ufficializzare la cessione di Matias Soulé, i bianconeri sono già andati alla ricerca del sostituto dell’argentino.

Sotto questo punto di vista non sono poche le piste battute con una certa insistenza da Cristiano Giuntoli, molte delle quali portano dritti in Portogallo, ma non solo. Oltre ai vari Galeno e Conceição, infatti, un obiettivo concreto della Juventus è Karim Adeyemi. La freccia del Borussia Dortmund, nonostante le smentite di rito dei gialloneri, non è affatto sicuro di continuare la sua esperienza in Bundesliga. A maggior ragione se la Juventus dovesse riuscire ad accontentare le richieste del club tedesco che, dal canto suo, non ha manifestato alcuna esigenza di privarsi del proprio gioiello. I contatti degli ultimi giorni tra l’area tecnica bianconera e l’entourage del calciatore non sono passati inosservati. A tal proposito, emergono ulteriori novità che rimbalzano dalla Germania.

Dalla Germania, l’entourage di Adeyemi ‘vota’ Juventus: il Borussia Dortmund non fa sconti

Secondo quanto riferito dalla Bild, il nuovo agente di Adeyemi – Ali Barat – starebbe spingendo per trovare la quadra definitiva con la Juventus. Nei giorni scorsi è già andato in scena un summit interlocutorio tra le parti, utile a fare il punto della situazione e ad aggiornarsi in vista delle prospettive future. Nella corsa al gioiello classe ‘2002, però, la ‘Vecchia Signora’ dovrà vedersela con il Chelsea, che sta continuando a monitorare la situazione in attesa degli spiragli giusti con cui far saltare il banco.

Come già anticipato in precedenza, però, solo un’offerta da capogiro potrà mettere la Juventus nelle condizioni di balzare in pole position nella corsa ad Adeyemi. Fino a questo momento, infatti, nessuno dei club interessati all’esterno offensivo tedesco avrebbe avuto contatti diretti con il Borussia Dortmund, intenzionato a non accettare offerte inferiori ai 50 milioni di euro. Staremo a vedere quali saranno i risvolti futuri.