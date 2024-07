Lascia la Roma e ritorna in patria: la decisione è stata presa

Le voci sul suo futuro si stanno alimentando senza soluzione di continuità. Salvo clamorosi colpi di scena, il ritorno è l’opzione più concreta per il suo futuro

Da pochi istanti la Roma di Daniele De Rossi ha terminato l’amichevole contro il Tolosa, che ha arriso alla compagine francese capace di sbloccare la contesa nella prima frazione di gioco e di non soffrire particolarmente il ritorno dei giallorossi. A tenere banco in casa Roma, però, sono anche le voci di calciomercato.

Sia in entrata che in uscita Ghisolfi ha impresso un’accelerata importanti alle diverse trattative che la Roma aveva cominciato ad orientare. Dopo aver trovato l’accordo definitivo con la Juventus, ad esempio, i giallorossi sono pronti ad abbracciare Matias Soulé, atteso nei prossimi giorni nella Capitale per sottoporsi alle visite mediche di rito e apporre la firma sul suo nuovo contratto. Per un argentino che viene, un argentino che va. O meglio, che andrà. Secondo quanto rimbalza dal Sudamerica, infatti, alla scadenza del suo contratto con la Roma, fissata il 30 giugno 2025, Leandro Paredes dovrebbe ritornare al Boca Juniors.

Calciomercato Roma, dall’Argentina: Paredes al Boca Juniors nell’estate 2025

A riferirlo è ‘Toto’ Aguilera di Tyc Sports, che spiega come Paredes sia intenzionato a ritornare in quella che per tanti anni è stata la sua casa: il Boca Juniors. Un’opzione di cui peraltro lo stesso centrocampista argentino ha parlato in più di una circostanza nelle ultime settimane.

Ad ogni modo, dopo aver rispedito al mittente le diverse offerte provenienti dall’Arabia, Paredes è pronto a prendere per mano il centrocampo della Roma, orientandone ritmi e trame di gioco. Il fresco vincitore della Copa America è uno dei perni attorno ai quali Daniele De Rossi ha intenzione di far ruotare la sua squadra. Al futuro ci sarà tempo e modo di pensare. Anche se Paredes sembra avere le idee piuttosto chiare: sarà solo questione di tempo prima che l’ex centrocampista di Psg e Juventus vesta di nuovo la maglia del Boca.