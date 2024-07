L’Atletico non molla Dovbyk, sfida infinita alla Roma: ultimo verdetto in arrivo

L’Atletico Madrid è ancora in corsa per Dovbyk e sembra essere molto fiducioso per la buona riuscita della trattativa: la Roma desso trema

Sulla vicenda di mercato legata al centravanti ucraino non sembra essere stata scritta la parola fine. La Roma e l’Atletico continuano a sfidarsi sul bomber del Girona e l’esito non è ancora chiaro. De Rossi e Ghisolfi sperano che non ci siano colpi di scena.

Ormai la Roma ci sta facendo la bocca e l’acquisto di Artem Dovbyk sarebbe un segnale straordinario per De Rossi e per la tifoseria giallorossa. Dopo un inizio di mercato con il freno a mano tirato qualcosa si è sbloccato, sia a livello economico che di idee negli obiettivi da perseguire. Soulé e Dahl sono ormai cosa fatta e tutte le attenzioni e gli sforzi sono ora destinati a convincere il bomber ucraino a firmare per la squadra capitolina. L’inserimento di Ghisolfi nella trattativa tra il #9 del Girona e l’Atletico Madrid è stata tempestiva e convincente.

L’accordo con gli agenti del ragazzo è arrivato nel giro di un paio di giorni e come riportavano tutti i principali quotidiani quest’oggi, si tratta di una base di poco superiore ai 3 milioni più bonus, per quattro anni. Le voci di radio mercato parlano di una fumata bianca che potrebbe arrivare prima della fine del week end, ma resta ancora da trovare l’intesa con il Girona. Gli spagnoli vogliono il pagamento della clausola da 40 milioni, cosa che difficilmente la Roma farà per intero, convinta di poter avere il via libera anche con qualcosa in meno (35 compresi i bonus).

Roma con il fiato sospeso per Dovbyk: l’Atletico spera ancora di strappare il “sì”

Quello che però preoccupa i giallorossi è la voce insistente che arriva dalla Spagna di un Atletico ancora fortemente interessato e fiducioso di poter arrivare a Dovbyk. Quando a riportare queste voci è una testata autorevole come Marca c’è da tenerlo presente. Il quotidiano, nella sua edizione online ha specificato come Simeone e tutto l’ambiente dei Colchoneros è fiducioso che alla fine l’attaccante rispetti l’accordo preso con il club della capitale spagnola.

Poter giocare la Champions, rispetto all’Europa League della Roma, dovrebbe essere una discriminante fondamentale per convincere il ragazzo, al netto della volontà dei suoi agenti. L’Atletico non intende alzare la propria offerta sull’ingaggio e sulle commissioni e quindi ora starà al diretto interessato scegliere se rispettare l’inziale intesa o virare verso la Capitale. Di certo, in un senso o nell’altro, siamo vicinissimi alla conclusione di una vicenda di mercato che sta tenendo tutti con il fiato sospeso.