Roma-Dovbyk ad un passo: chiusura nella notte dopo l’ultimo rilancio

Calciomercato Roma, emergono nuovi dettagli in merito alle tempistiche della chiusura dell’operazione Dovbyk. Le parti sono sempre più vicine

Dovbyk-Roma all’ultima curva. L’irruzione dei giallorossi per il centravanti ucraino ha letteralmente scompaginato le carte in tavola. Dopo aver trovato l’intesa con il calciatore sulla base di un contratto quinquennale a circa 3 milioni di euro a stagione, la Roma vuole chiudere in tempi brevi, brevissimi l’operazione con il Girona.

Come evidenziato da ‘Il Corriere dello Sport’, gli ottimi segnali desunti dagli ultimi contatti avrebbero alimentato l’ottimismo della Roma. A tal proposito, Ghisolfi sarebbe convinto di poter chiudere la trattativa a breve, probabilmente già nella notte. La distanza tra domanda ed offerta (tra i due club) è infatti sempre più vicina, al punto che già nelle prossime ore potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca. Voluto espressamente da Daniele De Rossi, Dovbyk è dunque sempre più vicino a vestire la maglia giallorossa. Sostanzialmente inutile la manovra di disturbo orchestrata dal West Ham che, secondo quanto riferito da Relevo, si sarebbe risolto in un tardivo sondaggio esplorativo last minute. Una raccolta di informazioni che non è andata oltre. Dovbyk non torna più indietro: lo aspetta la Roma, che ormai vede il traguardo sempre più vicino.