Smalling dolorante al ginocchio, poi il rientro in campo: ecco cosa è successo

Roma-Tolosa, allarme rientrato per Smalling: il difensore inglese era rimasto a terra dopo un contrasto aereo: tutti i ragguagli

Giunta nel suo segmento conclusivo, l’amichevole tra Roma e Tolosa ancora in corso in quel di Trigoria sta sorridendo momentaneamente alla compagine francese, in grado di passare in vantaggio nella prima frazione di gioco.

Poco pericolosi dalla cintola in su, i giallorossi – evidentemente ingolfati dai carichi di lavoro – hanno dato la sensazione di patire la verticalità degli avversari, più freschi e pimpanti fisicamente. A ridosso dell’ora di gioco, poi, si è reso necessario l’ingresso in campo dello staff medico giallorosso. A causa di un contrasto aereo, infatti, Smalling è rimasto a terra per qualche minuto, dolorante al ginocchio sinistro dopo la caduta. Sollecitato ne l’ingresso, lo staff medico ha immediatamente prestato soccorso al difensore inglese che è poi ritornato in campo dopo qualche minuto. Sospiro di sollievo per l’esperto centrale della Roma, reduce dal grave infortunio che nella scorsa stagione ne ridimensionò in maniera importante il minutaggio.