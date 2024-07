Accordo e firma, comunicato UFFICIALE: niente Roma

Una nota apparsa sul sito ufficiale del club ha fatto chiarezza sulla vicenda. Il trasferimento è stato ufficialmente completato. I dettagli.

In attesa di abbracciare Matias Soulé, atteso all’aeroporto di Fiumicino alle 21, la Roma è sempre più vicina a chiudere anche l’operazione con il Girona per Dovbyk. Con un vero e proprio colpo di coda i giallorossi sono riusciti a far saltare il banco, trovando prima l’accordo con il calciatore e poi mettendo sul piatto una cifra che, tra parte fissa e bonus, sfiora i 40 milioni di euro. Il restyling del reparto offensivo giallorosso procede finalmente in modo spedito.

Chi non farà parte dell’attacco della Roma è invece Sardar Azmoun. Dopo essere volato negli Emirati Arabi Uniti per sottoporsi alle visite mediche di rito, Azmoun ha firmato il contratto che lo legherà allo Shabab Al-Ahli per i prossimi anni. Lo Shabab Al-Ahli ha trovato l’accordo con il Bayer Leverkusen intavolando la trattativa a titolo definitivo, impegnandosi a versare 6 milioni di euro nelle casse del club tedesco. Di seguito il comunicato ufficiale: “La Shabab Al-Ahly Football Company annuncia l’ingaggio del calciatore iraniano Sardar Azmoun. L’attaccante arriva dal Bayer Leverkusen”.

In rotta di collisione con il Bayer Leverkusen per una serie di atteggiamenti non digeriti dai rossoneri, Azmoun era stato accostato con una certa insistenza al Siviglia. Il club andaluso, infatti, aveva inserito l’ex attaccante della Roma nella lista dei papabili obiettivi per il dopo En-Nesyri. Le richieste del Bayer Leverkusen e l’inserimento dello Shabab Al-Ahli, però, hanno contribuito a far saltare il banco.