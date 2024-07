Dalla preparazione al mercato, De Rossi non si nasconde parlando con i giornalisti. Lavoro ed una giusta ambizione guidano il tecnico giallorosso.

Parla Daniele De Rossi. Lo fa ai canali ufficiali della Roma. Un botta e risposta con il tecnico giallorosso per fare il punto della situazione. Cosa si aspetta il tecnico giallorosso in vista della prossima stagione.

Per l’ex Capitan Futuro è la prima esperienza con una preparazione iniziata fin dal primo giorno. E la prima risposta parte esattamente dalle sensazioni che ha provato e che continua a provare:

“Le sensazioni non sono molto diverse da quelle fatte da giocatore. Si lavora, si lavora in maniera forte, intensa, non c’è mai la paura di arrivare alla partita con le gambe pesanti È bello, è bello perché è la mia prima esperienza sotto questo punto di vista. Grande affinità con il mio staff“.

Sulla possibilità di vedere Dybala falso nueve anche nel corso della stagione: “Oggi ha cercato un paio di volte la profondità, è un ruolo che secondo me lui può fare a patto che la squadra si muova di conseguenza. Se ci si aspetta che lui sia l’attaccante boa o che va in profondità dieci volte per tempo sbagliamo a metterlo lì. Se invece ci muoviamo in funzione sua e del fatto che abbiamo un centrocampista in più, è una cosa veramente interessante e da riprovare”.

Roma, De Rossi: “Abraham è un giocatore forte, sulle uscite…”

Il discorso poi si sposta sul tema degli attaccanti, su Tammy Abraham, sul mercato e sul sempre più probabile arrivo di Matias Soulé: “Tammy è un giocatore forte della nostra rosa. L’ho visto rientrare da un infortunio molto grande. Noi ci contiamo. Lo stesso vale per Edoardo (Bove, ndr). Poi io valuto, vedo, parlo con il direttore quotidianamente. Vediamo anche quali sono le opportunità che può darci il mercato e quella che è la richiesta dei calciatori. A volte i calciatori hanno bisogno e vogliono più spazio: questo lo capisco e devo accettarlo. Sul mercato in entrata? Vediamo, Può esserci tutto nel mercato. A volte per parlare di entrate occorre anche parlare anche delle uscite, vedere chi entra e chi esce, vedere le opportunità. Un discorso molto ampio e delicato”.

La parte finale è un bilancio e le prospettive in vista di una stagione che inizierà tra qualche settimana: “Il primo bilancio si farà il primo settembre. Noi dobbiamo guardare il nostro percorso, il percorso mio. Abbiamo fatto 17 partite e 34 punti la scorsa stagione: una media che non mi dispiace, ma che dobbiamo migliorare. Stiamo lavorando con la società per portare altra qualità; fare un bilancio sarebbe ingeneroso mancano giocatori, ma la sensazione è che verranno giocatori forti. Prima arrivano e meglio è. L’anno prossimo cambieremo di meno, è un percorso di due, tre anni”.