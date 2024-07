Dovbyk dopo Soulé, l’ultimo rilancio fa volare la Roma: cifre e dettagli

Dovbyk dopo Soulé: tifosi della Roma al settimo cielo. L’ultimo rilancio fa volare la Roma di De Rossi.

Giorni e ore intense per la Roma, caratterizzate da eventi significativi e sorprendenti sviluppi di un calciomercato che ha visto un improvviso e notevole sprint. Dopo una fase di stallo da parte di Ghisolfi e colleghi, a Trigoria si sono esplorati vari scenari con determinazione, mirati a migliorare rapidamente la squadra da consegnare a De Rossi per il prossimo campionato.

Il focus principale rimane l’attacco, attenzionato dagli addetti ai lavori di Trigoria sin dal principio della telenovela Chiesa, ormai passata in secondo piano e ben soppiantata dalle attenzioni nei confronti di altri profili. Parallelamente, si stanno valutando interventi mirati sulla fascia difensiva destra e a centrocampo, che potrebbe necessitare di un ulteriore elemento. Senza dimenticare del fresco arrivo di Dahl nella Capitale, i nomi di Soulé e Dovbyk hanno suscitato grande clamore mediatico.

Dovbyk dopo Soulè, 35 milioni di euro per far volare la Roma

Dopo una trattativa complessa, il talentuoso esterno argentino è praticamente un giocatore della Roma, come felicemente testimoniano le immagini di stasera a Fiumicino e la programmazione delle visite mediche la prossima settimana. L’ex Frosinone porterà creatività e velocità in un reparto che necessita ancora di un riferimento importante in attacco. La posizione di Abraham rimane incerta, con il Milan affacciatosi nuovamente alla finestra e una Roma che continua a muoversi concretamente per Dovbyk.

Il centravanti ucraino, capocannoniere in Liga, era molto apprezzato dall’Atletico Madrid, che aveva trovato un accordo con il Girona. Tuttavia, le difficoltà incontrate da Simeone e colleghi hanno permesso alla Roma di inserirsi e trovare rapidamente un accordo con Dovbyk, fornendo alla Roma man forte in una trattativa con il Girona che potrebbe presto consegnare a De Rossi il centravanti.

Sarà necessario trovare un accordo definitivo con il Girona, ma le parti sono molto vicine: in particolar modo, secondo Calciomercato.it, la Roma si appropinqua alla chiusura, che dovrebbe avvenire sulla base dell’ultima offerta recapitata agli spagnoli, basata su 30 milioni di euro e 5 di bonus.