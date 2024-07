Dovbyk esce allo scoperto: “Sono bugie, presto scoprirete la verità”

L’attaccante del Girona Artem Dovbyk ha commentato le voci riguardanti i motivi dello stop alla trattativa con l’Atletico Madrid. Ecco quanto riferito

Artem Dovbyk e la Roma sono sempre più vicini, inesorabilmente. Dopo l’ultimo rilancio da circa 32 milioni di euro più bonus, i giallorossi contano di chiudere la pratica in tempi relativamente brevi. L’accelerata improvvisa impressa dalla Roma ha spinto i capitolini in pole position nella corsa al calciatore. Anche dopo l’evolvere della situazione legata all’Atletico Madrid, ormai fuori dai giochi.

Nelle scorse ore si era diffuse molte indiscrezioni circa i motivi dell’interruzione della trattativa tra l’attaccate ucraino e il club spagnolo. Secondo alcuni rumors, infatti, alla base dello stop definitivo impresso al possibile approdo di Dovbyk all’Atletico sarebbe stata la richiesta di commissioni fatta pervenire dall’entourage del calciatore ai Colchoneros. Uno scenario che l’attaccante del Girona in persona, però, ha puntualmente smentito. Intervistato ai microfoni Tribuna.com, Dovbyk si è espresso in questi termini: “Non è vero che il mio trasferimento all’Atletico Madrid è saltato a causa della richiesta di commissioni del mio entourage: questa è una bugia, presto conoscerete la verità e vi dirò come sono andate le cose”. Una telenovela, insomma, nella quale i colpi di scena non sono di certo mancati.