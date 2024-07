“Portaci Dovbyk”: la richiesta a Ghisolfi ‘accende’ l’attesa per Soulé

Roma, una folla di tifosi letteralmente in tripudio ha omaggiato l’arrivo in aeroporto del ds giallorosso: la richiesta non è passata inosservata

Entusiasmo contagioso dei tifosi della Roma. Ad attendere l’arrivo di Soulé nell’aeroporto di Fiumicino, leggermente in ritardo rispetto all’iniziale tabella di marcia, sono circa 200 tifosi. Da quasi due ore i supporters giallorossi stanno letteralmente ‘accompagnando’ l’arrivo dell’argentino con cori e cartelloni ad hoc.

In attesa dello sbarco dell’esterno offensivo argentino, fino a questo momento il culmine dell’entusiasmo è stato toccato negli istanti immediatamente successi all’arrivo di Ghisolfi. Preso d’assalto dai tifosi della Roma, il DS giallorosso è stato accolto con cori festosi e con una richiesta non troppo velata. Nella temperie chiamata calciomercato, un tifoso si è infatti rivolto a Ghisolfi con un esplicito: “Portaci Dovbyk“. E in effetti l’attaccante ucraino è diventato l’obiettivo numero dell’estate della Roma che, dopo aver chiuso per Soulé, ha virato con decisione sull’attaccante del Girona. Soulé e Dovbyk, Dovbyk e Soulé: il popolo giallorosso vuole sognare. Mancano ormai pochi minuti prima dell’arrivo dell’argentino, che domani si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di legarsi ufficialmente alla Roma. A prendersi la scena, però, è stato anche Ghisolfi, letteralmente on fire negli ultimi giorni di trattative.