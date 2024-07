Roma, Soulé sbarca nella Capitale: l’orario del suo arrivo a Fiumicino

Conto alla rovescia per l’arrivo di Matias Soulé nella Capitale: l’argentino sta per arrivare a Fiumicino

Al termine di una trattativa lunga e complessa la Roma è riuscita a mettere le mani su Matias Soulé. Dopo aver ottenuto il sì convinto del calciatore, i giallorossi sono riusciti a far breccia nel muro della Juventus trovando l’accordo con i bianconeri sulla base di una valutazione complessiva che tra parte fissa e bonus si aggira sui 30 milioni a cui sarà aggiunto il 10% sulla futura rivendita. L’attesa per l’arrivo di Soulé nella Capitale sta per finire.

L’arrivo dell’esterno offensivo argentino nella Capitale è infatti programmato alle 21. Soulé sbarcherà infatti all’aeroporto di Fiumicino e muoverà i primi passi della sua esperienza in giallorosso. Nella giornata di domani sono infatti in programma le visite mediche di rito, terminate le quali l’ex Frosinone apporrà la firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi per poi mettersi immediatamente a disposizione di Daniele De Rossi per i primi allenamenti con la nuova realtà. Soulé alla Roma: conto alla rovescia. Alle 21 è fissato lo sbarco a Fiumicino.

Dopo aver terminato la seconda parte della preparazione estiva nel raduno della Juventus, chiedendo a Thiago Motta di non scendere in campo nell’amichevole contro il Norimberga, Soulé ha fatto ritorno in Italia con il resto del gruppo. Il via libera della Juve, che ha accettato la proposta messa sul piatto dalla Roma dopo l’ultimo rilancio, ha accelerato l’iter. Roma e la Roma è pronta ad abbracciare il suo nuovo esterno offensivo, che ha spinto fortemente affinché la Juve accettasse la proposta dei capitolini, rifiutando diverse offerte dalla Premier League.