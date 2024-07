Chiesa rifiutato, cala il sipario: doccia gelata per la Juventus

Chiesa rifiutato, cala il sipario attorno all’esterno della Juventus che sta vivendo il momento più complicato della sua carriera.

Qualche giorno di permesso in più per via del suo matrimonio celebrato il 20 luglio scorso. Federico Chiesa ha da pochi giorni iniziato la sua preparazione in vista della prossima stagione. La più complicata della sua carriera.

Ora che la Juventus è rientrata dalla settimana di ritiro in Germania vi è trepidante attesa per il faccia a faccia tra Thiago Motta e Federico Chiesa. Sarà il momento del dentro o fuori. Il nuovo allenatore della Juventus, fin dal primo giorno, è stato chiaro con il direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli. Per lui ci sono i giocatori che rientrano nel progetto, altri che ne sono fuori. Chiesa è un profilo cedibile, soprattutto se potrà assicurare l’ingresso di un giocatore più in linea con le idee del tecnico. Il tutto lascia presupporre un addio di Chiesa alla .Juventus. Quale il futuro dell’esterno bianconero? Nelle ultime ore voci provenienti da oltre Manica preannunciano scenari che potrebbero diventare interessanti per l’attaccante di Genova.

Calciomercato Juventus, voci su Tottenham-Chiesa: le ultime dall’Inghilterra

Mercato internazionale e mercato italiano. E’ su questi due orizzonti che si sta muovendo l’entourage di Federico Chiesa, ipotizzando come ormai non vi siano più possibilità di riallacciare contatti proficui con la Juventus.

La Premier League ha sempre rappresentato un obiettivo reale per Chiesa. Vuoi per il prestigio del torneo, vuoi per gli ingaggi che può assicurare, aspetto non di poca importanza per l’attaccante della Juventus. Negli ultimi giorni alcune indiscrezioni di mercato hanno fatto filtrare interesse per Chiesa da parte di alcuni club della Premier. Football.london ha voluto approfondire la questione e ha pubblicato un aggiornamento; “Prendiamo ad esempio il recente rumors che si è scatenato in Italia intorno alla stella della Juventus, Federico Chiesa. Il ventiseienne italiano ha molto talento, ma è stato a lungo fuori per un infortunio al legamento crociato. La scorsa stagione è stata la prima in cui è rientrato a pieno regime ed è stata comprensibilmente incostante, con appena tre gol e nessun assist in Serie A tra la fine di novembre e l’inizio di maggio“.

L’analisi va poi a toccare il presunto interesse del Tottenham per l’attaccante bianconero: “Sebbene i legami tra il Tottenham ed il versatile Chiesa siano forti e diffusi in patria, gli addetti ai lavori e le persone vicino agli Spurs non sono rimaste sorprese da queste notizie e Football.london ha capito che il giocatore non è considerato uno degli obiettivi originari di Postecoglou e quindi non c’è nulla di vero in queste notizie“. Il Tottenham punterebbe pertanto altri profili, anche se l’agente del calciatore è a Londra per provare a sondare diversi tavoli. Altre indiscrezioni parlano anche del Chelsea come club che avrebbe preso informazioni sul classe 1997 bianconero. Rimangono sulle sfondo le possibili opportunità italiane. Il Napoli di Conte o la Roma di De Rossi potrebbero rappresentare delle soluzioni last minute, ma non per questo più facili da condurre in porto.